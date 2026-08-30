Κηφισιά – ΑΕΚ: «Μεθυσμένη» από το Champions League, έχει ματς «παγίδα»

Από τη μία η Κηφισιά που δεν έχει δώσει δείγματα γραφής, καθώς ο αγώνας της πρεμιέρας της στη Super League (κόντρα στον Παναθηναϊκό) αναβλήθηκε. Από την άλλη η ΑΕΚ, «μεθυσμένη» από το νέκταρ της πρόκρισης στη League Phase του Champions League, της κλήρωσης που ακολούθησε και του μυαλού που δεδομένα ήταν εκεί.

Το ματς της Λεωφόρο αποκτά χαρακτήρα… πιθανής «παγίδας» για την Ένωση. Η οποία μετά την άνετη πρεμιέρα της κόντρα στον Ηρακλή (4-0) καλείται να διπλασιάσει τις νίκες της. Απέναντι σε μια ομάδα που ψάχνει τη διατήρηση του καλού ονόματος που «έχτισε» την περασμένη σεζόν.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο πήρε στην αποστολή τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του. Δηλαδή τους Δοϊρανλή, Ζολιμπουά και Βαν Άιμα. Εκτός έμεινε ο Μανσό, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ.

Η αποστολή της Κηφισιάς: Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Ντε Λουίς, Πέτκοφ, Αμπάντα, βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγάλ, Χριστόπουλος

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα, ενώ δεν ανακοίνωσε αποστολή. Αναμένεται να πραγματοποιήσει αλλαγές στο αρχικό σχήμα, για να «φρεσκάρει» την ομάδα του. Καθώς είναι δεδομένο πως έχασε ενέργεια στο ματς με τη Λέφσκι Σόφιας.

Η αναμέτρηση στο γήπεδο της Λεωφόρου θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 8