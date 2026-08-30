ΑΕΚ: Η ενόχληση του Νίκολιτς για την απουσία των φιλάθλων από τη Λεωφόρο

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στη Λεωφόρο χωρίς την παρουσία των φιλάθλων της κι ο σέρβος τεχνικός δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την απόφαση αυτή, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει για την «Ένωση» η συμπαράσταση του κόσμου της.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει αναφερθεί πολλές φορές από τότε που ανέλαβε την ΑΕΚ στη δύναμη που παίρνει η ομάδα από την παρουσία των φιλάθλων της, είτε πρόκειται για αγώνες στη Νέα Φιλαδέλφεια είτε για παιχνίδια μακριά από την έδρα της. Μάλιστα, ακόμη και μετά από φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας είχε σπεύσει να τους ευχαριστήσει για την παρουσία τους.

Γι’ αυτό κι η απόφαση να μην επιτραπεί η παρουσία φίλων της ΑΕΚ στο κυριακάτικο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο του προκάλεσε απορία. Ο Νίκολιτς, ο οποίος βρίσκεται πλέον περισσότερο από έναν χρόνο στην Ελλάδα και γνωρίζει τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου, εξέφρασε τις σκέψεις του μιλώντας στην Cosmote TV, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο προπονητής της Ένωσης αναρωτήθηκε για ποιον λόγο δεν μπορεί να υπάρχει έστω ένα μέρος των φιλάθλων της ΑΕΚ στο γήπεδο, ενώ παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία του να υπάρχει ισονομία στην εφαρμογή τέτοιων αποφάσεων.

Ο Νίκολιτς ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θα παίξουμε σ’ ένα σχεδόν άδειο γήπεδο. Κάτι που, ακόμη κι αν υπάρχουν από την πλευρά μου οι καλύτερες προθέσεις να το καταλάβω, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε έστω ένα μέρος του κόσμου μας στο γήπεδο;

Είναι παιχνίδι υψηλής επικινδυνότητας; Κατανοώ απολύτως ότι ίσως αυτή η χώρα να μην είναι έτοιμη για παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών μεταξύ του big-5, ας το πούμε έτσι. Ότι δεν έχει έρθει ακόμη η στιγμή γι’ αυτό, ελπίζω να έρθει σύντομα.

Όμως, πραγματικά δεν καταλαβαίνω το να παίζουμε με την Κηφισιά και να μην έχουμε τον κόσμο μας στο παιχνίδι. Όλοι εμείς που δουλεύουμε στο ποδόσφαιρο, όλοι μας, εσείς που είστε δημοσιογράφοι, εγώ σαν προπονητής, οι παίκτες, δεν θα υπήρχαμε χωρίς τον κόσμο. Χωρίς τους ανθρώπους που μας ακολουθούν.

Όσα κάνουμε, τα κάνουμε γι’ αυτούς. Και τώρα, επειδή κάποιος ιδιωτικά παίρνει αποφάσεις, δεν έχουμε οπαδούς. Προσωπικά, δεν το καταλαβαίνω, μου είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβω, και θα ήμουν χαρούμενος να άκουγα την αιτιολογία μιας τέτοιας απόφασης.

Κι ελπίζω, δυστυχώς ελπίζω, ότι το ίδιο στάτους θα παραμείνει σε όλα τα παιχνίδια που θα δώσει η Κηφισιά στην έδρα της. Για όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν. Χωρίς εξαιρέσεις»