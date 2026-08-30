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Η Νότιγχαμ Φόρεστ «κλείνει» τον Μουνιός από την Κρίσταλ Πάλας

Στη Νότιγχαμ Φόρεστ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντάνιελ Μουνιός με τη συμφωνία να φτάνει στα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ «κλείνει» τον Μουνιός από την Κρίσταλ Πάλας
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Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνιελ Μουνιός. Η ομάδα του Γκλάσνερ, μετά το σημαντικό εκτός έδρας 2-2 απέναντι στη Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της Premier League, ενισχύει περαιτέρω το ρόστερ της ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Η Φόρεστ θα καταβάλει περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον 30χρονο διεθνή Κολομβιανό δεξιό μπακ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 ετών.

Ο Μουνιός αγωνίζεται στην Αγγλία από τον Ιανουάριο του 2024, όταν και μετακόμισε στην Κρίσταλ Πάλας. Στο διάστημα της παρουσίας του στους «αετούς» κατάφερε να αποτελέσει μία αξιόπιστη επιλογή στη δεξιά πλευρά, ενώ πριν από την ευρωπαϊκή του περιπέτεια είχε αγωνιστεί στην Ατλέτικο Νασιονάλ της Κολομβίας και την Γκενκ του Βελγίου.

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