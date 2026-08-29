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Premier League: Δεύτερη συνεχόμενη «γκέλα» για τη Λίβερπουλ, έμεινε «όρθια» στο Άνφιλντ η Φόρεστ

Η... πεισματάρα Νότιγχαμ απέσπασε τον βαθμό της ισοπαλίας στο Άνφιλντ κόντρα στη Λίβερπουλ (2-2), με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να μένει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη στην Premier League.

Premier League: Δεύτερη συνεχόμενη «γκέλα» για τη Λίβερπουλ, έμεινε «όρθια» στο Άνφιλντ η Φόρεστ
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Η Λίβερπουλ δεν... έμαθε από τα πάθη της πρεμιέρας απέναντι στη Νιούκαστλ, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λάθη και κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με το τελικό 2-2 να... κολακεύει το σύνολο του Ιραόλα για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ ήταν εξαιρετικά στημένη τακτικά στον αγωνιστικό χώρο του Άνφιλντ, φτάνοντας πολύ κοντά σε ένα σπουδαίο «διπλό».

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, όμως κατάφερε να σώσει την... παρτίδα στο φινάλε χάρη σε τέρμα του νεοαποκτηθέντα Μουνιόθ.

Η εικόνα της Λίβερπουλ ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι προβληματική, με τη Φόρεστ να κυριαρχεί στο πρώτο ημίχρονο, όπου και προηγήθηκε στο 17' με τον Εντόιγ, έπειτα από ασίστ του Γκιμπς-Γουάιτ.

Οι «reds» του Άντονι Ιραόλα ανέβασαν την απόδοσή τους στην επανάληψη και ισοφάρισαν στο 60' με προβολή του Ίσακ από σέντρα του Χάκπο. Η Φόρεστ πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 70' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκιμπς-Γουάιτ.

Ωστόσο, η Λίβερπουλ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και «έσωσε» τον βαθμό στο 82', όταν ο Μουνιόθ εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Βιρτζ και διαμόρφωσε το τελικό 2-2, αφήνοντας τους γηπεδούχους με μια γλυκόπικρη γεύση.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στην Premier League

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4

Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Μπόρνμουθ - Έβερτον 17:00

Κόβεντρι - Χαλ 17:00

Τότεναμ - Νιούκαστλ 19:30

Τσέλσι - Μπράιτον 30/08

Λιντς - Μπρέντφορντ 30/08

Σάντερλαντ - Φούλαμ 30/08

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 30/08

Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08

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