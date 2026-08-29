Premier League: Δεύτερη συνεχόμενη «γκέλα» για τη Λίβερπουλ, έμεινε «όρθια» στο Άνφιλντ η Φόρεστ
Η... πεισματάρα Νότιγχαμ απέσπασε τον βαθμό της ισοπαλίας στο Άνφιλντ κόντρα στη Λίβερπουλ (2-2), με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να μένει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη στην Premier League.
Η Λίβερπουλ δεν... έμαθε από τα πάθη της πρεμιέρας απέναντι στη Νιούκαστλ, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λάθη και κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με το τελικό 2-2 να... κολακεύει το σύνολο του Ιραόλα για τη 2η αγωνιστική της Premier League.
Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ ήταν εξαιρετικά στημένη τακτικά στον αγωνιστικό χώρο του Άνφιλντ, φτάνοντας πολύ κοντά σε ένα σπουδαίο «διπλό».
Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, όμως κατάφερε να σώσει την... παρτίδα στο φινάλε χάρη σε τέρμα του νεοαποκτηθέντα Μουνιόθ.
Η εικόνα της Λίβερπουλ ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι προβληματική, με τη Φόρεστ να κυριαρχεί στο πρώτο ημίχρονο, όπου και προηγήθηκε στο 17' με τον Εντόιγ, έπειτα από ασίστ του Γκιμπς-Γουάιτ.
Οι «reds» του Άντονι Ιραόλα ανέβασαν την απόδοσή τους στην επανάληψη και ισοφάρισαν στο 60' με προβολή του Ίσακ από σέντρα του Χάκπο. Η Φόρεστ πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 70' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκιμπς-Γουάιτ.
Ωστόσο, η Λίβερπουλ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και «έσωσε» τον βαθμό στο 82', όταν ο Μουνιόθ εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Βιρτζ και διαμόρφωσε το τελικό 2-2, αφήνοντας τους γηπεδούχους με μια γλυκόπικρη γεύση.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στην Premier League
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
Μπόρνμουθ - Έβερτον 17:00
Κόβεντρι - Χαλ 17:00
Τότεναμ - Νιούκαστλ 19:30
Τσέλσι - Μπράιτον 30/08
Λιντς - Μπρέντφορντ 30/08
Σάντερλαντ - Φούλαμ 30/08
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 30/08
Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08