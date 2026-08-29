Για την ΑΕΚ, η αρχή στο Champions League είναι το ήμισυ του παντός

Το Champions League δεν είναι μια διοργάνωση στην οποία μπορείς εύκολα να χαρακτηρίσεις ένα παιχνίδι «must win». Όταν απέναντί σου έχεις ομάδες αυτού του επιπέδου, κάθε βαθμός έχει τη δική του αξία και κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό στην τελική εξίσωση.

Για την ΑΕΚ, όμως, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο ξεκίνημα της League Phase. Οι δύο πρώτες αγωνιστικές της απέναντι στη ΛΑΣΚ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Σαχτάρ στην ουδέτερη έδρα της Τσέλσι μοιάζουν να είναι οι αγώνες που μπορούν να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πώς θα κοιτάξει τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της περιπέτειας. Κάτι που είναι καλό, αλλά παράλληλα και πολύ… επικίνδυνο.

Καλό, γιατί η ΑΕΚ έχει μπροστά της δύο παιχνίδια στα οποία μπορεί να διεκδικήσει ξεκάθαρα βαθμούς. Αν καταφέρει να πάρει τέσσερις ή ακόμη και έξι, τότε θα έχει βάλει από νωρίς τις βάσεις για μια πορεία που θα της επιτρέψει να κοιτάξει στα μάτια τους μεγαλύτερους αντιπάλους της. Με διαφορετική ψυχολογία, διαφορετική αυτοπεποίθηση και κυρίως με την αίσθηση ότι έχει ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα.

Σε διαφορετική περίπτωση, βέβαια, το σενάριο δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Αν η ΑΕΚ δεν καταφέρει να πάρει αυτά που θέλει στα δύο πρώτα παιχνίδια, τότε η συνέχεια θα γίνει αυτομάτως πιο δύσκολη. Όχι επειδή θα έχει χάσει τις ελπίδες της, αλλά επειδή στη συνέχεια το πρόγραμμα ανεβαίνει σημαντικά σε επίπεδο δυσκολίας, καθώς θα πρέπει να ψάξει βαθμούς απέναντι σε ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι κι η Ρεάλ Μαδρίτης. Πράγμα καθόλου εύκολο…

Υπάρχει, μάλιστα, και μια ιδιαιτερότητα στο πρόγραμμα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει δύο φορές στην Αγγλία μέσα σε μόλις έξι ημέρες. Στις 14 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ στην έδρα της Τσέλσι και στις 20 του ίδιου μήνα θα βρεθεί απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για να αντιληφθεί κανείς τη δυσκολία και γι’ αυτό αμφότερες οι δύο πρώτες αγωνιστικές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Αν μπορούσε κανείς να διαλέξει τα δύο παιχνίδια στα οποία θα ήθελε η ΑΕΚ να έχει κάνει τη δουλειά της πριν αρχίσει να αντιμετωπίζει τα πραγματικά… μεγαθήρια, θα ήταν αυτά. Ο στόχος των 4-6 βαθμών δεν είναι υπερβολικός, είναι ένας στόχος που μπορεί να δώσει στην «Ένωση» το δικαίωμα να κοιτάξει ψηλότερα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αρχίζουν τα δύσκολα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα έρθει στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Μάντσεστερ Σίτι περιμένει στην Αγγλία, ενώ το φινάλε της League Phase θα βρει την ΑΕΚ στη Γερμανία απέναντι στην Ντόρτμουντ. Το Signal Iduna Park δεν είναι ακριβώς το γήπεδο που θα ήθελε οποιαδήποτε ομάδα να επισκεφθεί έχοντας ανάγκη από αποτέλεσμα. Αλλά αυτό, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι τώρα πολύ μακριά…

Η ΑΕΚ πρώτα πρέπει να κοιτάξει τη ΛΑΣΚ και τη Σαχτάρ, σε δύο παιχνίδια που αποτελούν το πρώτο μεγάλο στοίχημα. Εκεί, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πάει στα υπόλοιπα παιχνίδια χωρίς να αισθάνεται ότι κάθε βαθμός είναι ζήτημα επιβίωσης. Αυτό είναι, άλλωστε, το Champions League.

Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Δεν υπάρχει παιχνίδι στο οποίο μπορείς να θεωρείς δεδομένο το αποτέλεσμα. Υπάρχουν, όμως, παιχνίδια στα οποία πρέπει να είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις όσα περισσότερα μπορείς. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια τέτοια ευκαιρία! Αν κάτι μας έχει διδάξει, άλλωστε, η ιστορία της «Ένωσης» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι πως δεν χρειάζεται πάντα να είσαι το φαβορί για να γράψεις μια ξεχωριστή ιστορία.

Το 2002, σε έναν όμιλο με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ρόμα, η ΑΕΚ κατάφερε να ολοκληρώσει την παρουσία της χωρίς ήττα. Εκείνη η ομάδα έκανε κάτι που πριν από την έναρξη της διοργάνωσης έμοιαζε σχεδόν… απίθανο! Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το παρελθόν μπορεί να επαναληφθεί. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, η μορφή της διοργάνωσης είναι διαφορετική κι οι συνθήκες δεν συγκρίνονται. Υπάρχει, όμως, κάτι που παραμένει ίδιο… Η ευκαιρία που έχει η ΑΕΚ να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι στους κορυφαίους και για να το κάνει χωρίς να αισθάνεται ότι κυνηγάει ένα θαύμα από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική, χρειάζεται ένα δυνατό ξεκίνημα.

Εν κατακλείδι, οι πρώτες δύο αγωνιστικές δεν θα κρίνουν την ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά μπορούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα τη ζήσει κι αυτό δεν είναι μικρή υπόθεση, όταν «μιλάμε» για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.