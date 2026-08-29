Σιπιόνι για το Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: «Mε προσωπικότητα από το πρώτο λεπτό στην Τρίπολη»

Την ανάγκη ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί συγκεντρωμένος και με την απαιτούμενη αγωνιστική ετοιμότητα απέναντι στον Αστέρα AKTOR υπογράμμισε ο Αργεντινός μέσος, ενόψει της πρώτης εκτός έδρας αναμέτρησης των «ερυθρόλευκων» στη φετινή Super League.

Η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε το πρωτάθλημα με νίκη, καθώς επικράτησε 1-0 του Ατρόμητου, και πλέον καλείται να αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη την Κυριακή (30/8, 21:00), σε ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Ο Σιπιόνι, ο οποίος αγωνίστηκε ως αλλαγή στην πρεμιέρα κι έδωσε βοήθειες στη μεσαία γραμμή, μίλησε στα κανάλια Novasports τόσο για τη δική του αγωνιστική κατάσταση όσο και για τα στοιχεία που θα πρέπει να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός προκειμένου να φύγει νικητής από την Τρίπολη.

«Σε ατομικό επίπεδο αισθάνομαι πολύ καλά και ελπίζω ότι απέναντι στον Αστέρα θα καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε μια πολύ καλή εμφάνιση», ανέφερε αρχικά.

Ο Αργεντινός χαφ στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης, επισημαίνοντας πως οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό έχουν επιπλέον κίνητρο και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. «Όταν οι ομάδες παίζουν απέναντι στον Ολυμπιακό, δίνουν πάντα τον καλύτερό τους εαυτό. Αυτό τους προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο. Δεν θα έλεγα απαραίτητα ότι αποτελεί κίνδυνο, όμως σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να υπολογίσουμε. Και εμείς, φυσικά, θα δώσουμε τα πάντα. Ο Αστέρας είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να παλέψουμε πολύ για τη νίκη», τόνισε.

Αναφερόμενος στην προσέγγιση που πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός, ο Σιπιόνι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα και τη συγκέντρωση. Όπως εξήγησε, οι Πειραιώτες θα πρέπει να μπουν δυνατά στο παιχνίδι, να επιδιώξουν από νωρίς να έχουν τον έλεγχο και να δείξουν ότι θέλουν τη νίκη. «Πρέπει να παίξουμε με προσωπικότητα. Ο Ολυμπιακός πρέπει από το πρώτο λεπτό να δείξει ότι θέλει να κερδίσει, να έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι και παράλληλα να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και προσεκτικός στις επιθετικές προσπάθειες του αντιπάλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο μέσος του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην ποιότητα που διαθέτει το ρόστερ, θεωρώντας πως αυτή μπορεί να κάνει τη διαφορά στην προσπάθεια για την κατάκτηση των τριών βαθμών. «Αν καταφέρουμε να αγωνιστούμε με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω πως έχουμε όλα τα στοιχεία για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, χάρη στην ποιότητα και στις δυνατότητες που διαθέτει η ομάδα μας», κατέληξε.