Οι διαιτητές στο Κύπελλο Ελλάδας: Ποιοι σφυρίζουν ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

Η αναμέτρηση της Τούμπας, η οποία αποτελεί και το… repeat του τελικού της περασμένης σεζόν συγκεντρώνει και τα περισσότερα βλέμματα στο πρόγραμμα της πρεμιέρας.

Το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ θα διευθύνει ο Πολυχρόνης, ενώ από εκεί και πέρα, ο Τσέτσιλας ορίστηκε στο Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου, ο Κατσικογιάννης θα διευθύνει το ΑΕΛ – Ολυμπιακός κι ο Κατόπης θα είναι διαιτητής στο Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών για τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας:

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

18:00 Βόλος – Καλαμάτα: Ματσούκας (Χριστοδούλου, Κλεπετσάνης, 4ος Μπουρουτζίκας, VAR: Πουλικίδης, Ανδριανός)

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ : Κατόπης (Κορώνας, Πάτρας, 4ος Τομαράς)

: Κατόπης (Κορώνας, Πάτρας, 4ος Τομαράς) 17:30 Μαρκό – Κηφισιά : Φίτσας (Μπαλιάκας, Βαλιώτης, 4ος Τζαμουτζαντώνης)

: Φίτσας (Μπαλιάκας, Βαλιώτης, 4ος Τζαμουτζαντώνης) 20:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός : Κατσικογιάννης (Νταβέλας, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Παπαδόπουλος, Γιουματζίδης)

: Κατσικογιάννης (Νταβέλας, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Παπαδόπουλος, Γιουματζίδης) 20:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος : Τσιμεντερίδης (Κωνσταντίνου, Στεφανής, 4ος Δρακίδης)

: Τσιμεντερίδης (Κωνσταντίνου, Στεφανής, 4ος Δρακίδης) 22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Πολυχρόνης (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Κουκούλας, VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης)

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου