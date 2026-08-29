· ΑΕΚ · Ολυμπιακός · ΟΦΗ · Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ

Οι διαιτητές στο Κύπελλο Ελλάδας: Ποιοι σφυρίζουν ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την 1η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας | Δείτε ποιοι σφυρίζουν ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ.

Οι διαιτητές στο Κύπελλο Ελλάδας: Ποιοι σφυρίζουν ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αναμέτρηση της Τούμπας, η οποία αποτελεί και το… repeat του τελικού της περασμένης σεζόν συγκεντρώνει και τα περισσότερα βλέμματα στο πρόγραμμα της πρεμιέρας.

Το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ θα διευθύνει ο Πολυχρόνης, ενώ από εκεί και πέρα, ο Τσέτσιλας ορίστηκε στο Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου, ο Κατσικογιάννης θα διευθύνει το ΑΕΛ – Ολυμπιακός κι ο Κατόπης θα είναι διαιτητής στο Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών για τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας:

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

  • 18:00 Βόλος – Καλαμάτα: Ματσούκας (Χριστοδούλου, Κλεπετσάνης, 4ος Μπουρουτζίκας, VAR: Πουλικίδης, Ανδριανός)

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

  • 17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ: Κατόπης (Κορώνας, Πάτρας, 4ος Τομαράς)
  • 17:30 Μαρκό – Κηφισιά: Φίτσας (Μπαλιάκας, Βαλιώτης, 4ος Τζαμουτζαντώνης)
  • 20:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός: Κατσικογιάννης (Νταβέλας, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Παπαδόπουλος, Γιουματζίδης)
  • 20:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος: Τσιμεντερίδης (Κωνσταντίνου, Στεφανής, 4ος Δρακίδης)
  • 22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Πολυχρόνης (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Κουκούλας, VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης)

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

  • 21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Τσέτσιλας (Μωυσιάδης, Οικονόμου, 4ος Τσακάλης, VAR: Μόσχου, Κατοίκος)

COMMENTS
LATEST NEWS
11:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι διαιτητές στο Κύπελλο Ελλάδας: Ποιοι σφυρίζουν ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

11:04 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Επίσημη η μεταγραφή του Κόντρο

10:37 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Παραμένει στην Αθήνα και περιμένει τις υπογραφές ο Πέντερσεν

10:24 EUROLEAGUE

Euroleague: Τέλος η διαιτησία για τον Σρέτεν Ράντοβιτς – Αποχωρεί από την ενεργό δράση

10:14 MVP

Τα πιο υγιή αθλήματα σύμφωνα με το Χάρβαρντ

09:54 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Οι Βούλγαροι κατήγγειλαν την ΕΛ.ΑΣ. για υπερβολική χρήση βίας στην Αθήνα

09:34 SUPER LEAGUE

Άρης: Κοντά στην επιστροφή στον ΑΠΟΕΛ ο Δώνης – Σε εξέλιξη οι επαφές για την αποχώρησή του

09:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πού θα δείτε την πρεμιέρα της Ντόρτμουντ των Καρέτσα, Κωνσταντέλια και τη Χαλ του Τζολάκη

08:53 SUPER LEAGUE

Super League: Πού θα δείτε τα Βόλος – Ηρακλής και Παναιτωλικός – Καλαμάτα

08:45 SUPER LEAGUE

Super League: Με «φόρα» από την πρεμιέρα ο Παναιτωλικός, ψάχνει αντίδραση η Καλαμάτα

08:35 SUPER LEAGUE

Με λίγες αλλαγές κόντρα στην Κηφισιά η ΑΕΚ: Οι παίκτες που διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα

08:15 SUPER LEAGUE

Βόλος - Ηρακλής: Με το βλέμμα στους πρώτους βαθμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας