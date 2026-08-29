Οι διαιτητές στο Κύπελλο Ελλάδας: Ποιοι σφυρίζουν ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την 1η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας | Δείτε ποιοι σφυρίζουν ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ.
Η αναμέτρηση της Τούμπας, η οποία αποτελεί και το… repeat του τελικού της περασμένης σεζόν συγκεντρώνει και τα περισσότερα βλέμματα στο πρόγραμμα της πρεμιέρας.
Το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ θα διευθύνει ο Πολυχρόνης, ενώ από εκεί και πέρα, ο Τσέτσιλας ορίστηκε στο Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου, ο Κατσικογιάννης θα διευθύνει το ΑΕΛ – Ολυμπιακός κι ο Κατόπης θα είναι διαιτητής στο Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ.
Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών για τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας:
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου
- 18:00 Βόλος – Καλαμάτα: Ματσούκας (Χριστοδούλου, Κλεπετσάνης, 4ος Μπουρουτζίκας, VAR: Πουλικίδης, Ανδριανός)
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ: Κατόπης (Κορώνας, Πάτρας, 4ος Τομαράς)
- 17:30 Μαρκό – Κηφισιά: Φίτσας (Μπαλιάκας, Βαλιώτης, 4ος Τζαμουτζαντώνης)
- 20:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός: Κατσικογιάννης (Νταβέλας, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Παπαδόπουλος, Γιουματζίδης)
- 20:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος: Τσιμεντερίδης (Κωνσταντίνου, Στεφανής, 4ος Δρακίδης)
- 22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Πολυχρόνης (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Κουκούλας, VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης)
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου
- 21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Τσέτσιλας (Μωυσιάδης, Οικονόμου, 4ος Τσακάλης, VAR: Μόσχου, Κατοίκος)