ΟΦΗ: Επίσημη η μεταγραφή του Κόντρο

Την απόκτηση του Κέναν Κόντρο ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ, ενισχύοντας την επιθετική του γραμμή με τον 33χρονο Βόσνιο φορ της Φερεντσβάρος.

Ο Κόντρο βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής (29/08) στο Ηράκλειο, όπου πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Κρητικούς.

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε τη συμφωνία για μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή από τη Φερεντσβάρος, ωστόσο στην πράξη η συνεργασία των δύο πλευρών θα έχει διάρκεια δύο ετών.

Συγκεκριμένα, το επόμενο καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Κόντρο με τη Φερεντσβάρος και τότε θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία που έχει κάνει ο Κυπελλούχος Ελλάδας με τον έμπειρο επιθετικό, ώστε να συνεχίσουν μαζί μέχρι το 2028.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με την Ferencvaros TC για τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, Kenan Kodro.

Ο διεθνής επιθετικός με την Εθνική Βοσνίας (15 συμμετοχές, 2 γκολ), γεννήθηκε στις 19/8/1993 και έχει εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς με την FC Copenhagen μέτρησε 8 συμμετοχές (5 γκολ) στο Europa League και με την Videoton Fehérvár 5 συμμετοχές (3 γκολ, 1 ασίστ) στο Conference League.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (2025-26) αγωνίστηκε σε 34 ματς (8 γκολ) με τη φανέλα της Real Zaragoza, ως δανεικός από τη Ferencvaros TC, ενώ με την ουγγρική ομάδα μετρά 22 συμμετοχές και 2 γκολ.

Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Gaziantep FK στο κύπελλο Τουρκίας με 6 γκολ σε 5 αγώνες (2024-25), ενώ στην μέχρι τώρα καριέρα του έχει κατακτήσει δυο πρωταθλήματα (2024, 2019) και ένα Super Cup (2021).

Τις περισσότερες συμμετοχές τις έχει πραγματοποιήσει ως ποδοσφαιριστής της CA Osasuna (88 αγώνες, 15 γκολ, 5 ασίστ), ενώ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Athletic Bilbao (27 συμμετοχές, 4 γκολ), Real Sociedad B (76 συμμετοχές, 16 γκολ), Gaziantep FK (32 συμμετοχές, 8 γκολ), FC Copenhagen (18 συμμετοχές, 6 γκολ), Mainz (10 συμμετοχές) και Grasshopper (15 συμμετοχές, 7 γκολ).

Kenan, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!»