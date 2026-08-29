Super League: Πού θα δείτε τα Βόλος – Ηρακλής και Παναιτωλικός – Καλαμάτα

Η 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκινά το Σάββατο (29/8), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις.

Ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ ο Παναιτωλικός φιλοξενεί την Καλαμάτα, στα δύο ματς που ανοίγουν το Σάββατο (29/08) το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Η αυλαία ανοίγει από το Πανθεσσαλικό, όπου ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 και την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το COSMOTE SPORT 9 HD.

Στις 21:30 ακολουθεί η αναμέτρηση Παναιτωλικός – Καλαμάτα, η οποία θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 8 HD.

Η 2η αγωνιστική της Super League

Σάββατο (29/8)

Κυριακή (30/8)

19:30 Άρης – ΟΦΗ Novasports2HD

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Novasports4HD

21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ CosmoteSport8HD

Δευτέρα (31/8)