Super League: Πού θα δείτε τα Βόλος – Ηρακλής και Παναιτωλικός – Καλαμάτα
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (29/08), για τη 2η αγωνιστική της Super League.
Η 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκινά το Σάββατο (29/8), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις.
Ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ ο Παναιτωλικός φιλοξενεί την Καλαμάτα, στα δύο ματς που ανοίγουν το Σάββατο (29/08) το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.
Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.
Η αυλαία ανοίγει από το Πανθεσσαλικό, όπου ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 και την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το COSMOTE SPORT 9 HD.
Στις 21:30 ακολουθεί η αναμέτρηση Παναιτωλικός – Καλαμάτα, η οποία θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 8 HD.
Η 2η αγωνιστική της Super League
Σάββατο (29/8)
- 19:30 Βόλος – Ηρακλής CosmoteSport9HD
- 21:30 Παναιτωλικός- Καλαμάτα CosmoteSport8HD
Κυριακή (30/8)
- 19:30 Άρης – ΟΦΗ Novasports2HD
- 20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Novasports4HD
- 21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός Novasports Prime
- 21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ CosmoteSport8HD
Δευτέρα (31/8)
- 19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός Novasports2HD