Βόλος - Ηρακλής: Με το βλέμμα στους πρώτους βαθμούς

Την πρώτη τους βαθμολογική συγκομιδή στη φετινή Super League θα αναζητήσουν Βόλος και Ηρακλής (29/8, 19:30, COSMOTE SPORT 9 HD), οι οποίοι... διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Πανθεσσαλικό για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι δύο αντίπαλοι γνωρίζονται ήδη από τη φετινή σεζόν, καθώς είχαν συναντηθεί και στο Κύπελλο Ελλάδας. Εκεί, ο Βόλος είχε επιβληθεί με 3-1, αποκτώντας το πρώτο πλεονέκτημα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, πάντως, δεν εξελίχθηκε ιδανικά για καμία από τις δύο πλευρές. Αμφότερες γνώρισαν την ήττα και πλέον καλούνται να αντιδράσουν, προκειμένου να μην μείνουν από νωρίς πίσω στον βαθμολογικό πίνακα.

Στο στρατόπεδο του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος δεν υπολογίζει στον Πιερ Γκάμπριελ, ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ενώ εκτός πλάνων βρίσκεται και ο Λεκούς.

Από την πλευρά του Ηρακλή, ο Ματσάρι έχει να διαχειριστεί τις απουσίες των Παναγιωτίδη και Γιαννούτσου, την ώρα που η συμμετοχή του Χρομάντα παραμένει αμφίβολη.

Ιδιαίτερο βάρος έχει η αναμέτρηση για τον Ηρακλή και σε επίπεδο ψυχολογίας, καθώς η ομάδα έχει ξεκινήσει με δύο διαδοχικές ήττες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται ήδη υπό πίεση και η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό αποτελεί ευκαιρία για άμεση αντίδραση.