Με λίγες αλλαγές κόντρα στην Κηφισιά η ΑΕΚ: Οι παίκτες που διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα

Την τελική της προετοιμασία ενόψει της αναμέτρησης με την Κηφισιά στη Λεωφόρο ολοκληρώνει η ΑΕΚ, με στόχο να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και να κάνει το «2 στα 2» στη Super League.

Η «Ένωση» θέλει να δημιουργήσει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων, καθώς μετά το παιχνίδι με την ομάδα του Λέτο ακολουθούν οι αναμετρήσεις με τον Άρη και τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δύο ή τρία νέα πρόσωπα το πολύ στο παιχνίδι της Κυριακής (30/8, 21:00), με τους Βιτάλις και Ζουμπκόφ να διεκδικούν θέση στο βασικό σχήμα του Σέρβου προπονητή.

Ο Κάιρινεν αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Λέφσκι κι ο Ούγγρος, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα ματς με τη Λέφσκι, είναι πολύ πιθανό να πάρει θέση στο κέντρο. Παράλληλα, ο Μάγιερ δεν αποκλείεται να μείνει στον πάγκο, μολονότι ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Βούλγαρους.

Ο Σέρβος τεχνικός γνωρίζει πως διαθέτει αρκετές λύσεις στο ρόστερ της ΑΕΚ. Με δεδομένο, όμως, ότι το πρόγραμμα της πρωταθλήτριας δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό το επόμενο διάστημα, αναμένεται να δώσει προτεραιότητα στη διατήρηση της συνοχής της ομάδας σε υψηλό επίπεδο.