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ΑΕΚ: Το μπόνους που θα καταβάλει στη Λεβάντε για Αριάγκα, μετά την πρόκριση στο Champions League

Η πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League ενεργοποίησε μπόνους στη συμφωνία με τη Λεβάντε για τη μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα, με την «Ένωση» να καλείται να καταβάλει περίπου 200.000 ευρώ.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Το μπόνους που θα καταβάλει στη Λεβάντε για Αριάγκα, μετά την πρόκριση στο Champions League
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Η ΑΕΚ εξασφάλισε την Τετάρτη (26/08) την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-0 της Λέφσκι Σόφιας στην «Allwyn Arena».

Μία ημέρα αργότερα, την Πέμπτη (27/08), έμαθε και τους οκτώ αντιπάλους που θα βρει απέναντί της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η συμμετοχή της «Ένωσης» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση φέρνει σημαντικά οικονομικά οφέλη, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τη Λεβάντε, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Notresport», η πρόκριση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στη League Phase του Champions League ενεργοποίησε αυτόματα έναν από τους όρους που είχαν συμπεριληφθεί στη συμφωνία ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Λεβάντε για την απόκτηση του 28χρονου μέσου.

Η μεταγραφή του Αριάγκα στην ΑΕΚ είχε ολοκληρωθεί έναντι περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προβλεπόταν επιπλέον ποσό 500.000 ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων. Ένας από τους στόχους που είχαν συμφωνηθεί ήταν η πρόκριση της ΑΕΚ στο Champions League. Έτσι, βάσει του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, η Ένωση αναμένεται πλέον να καταβάλει στη Λεβάντε ένα ποσό που αγγίζει τις 200.000 ευρώ.

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