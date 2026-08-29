Ολυμπιακός: Με Γκονζάλες και Φρόιλερ η «ερυθρόλευκη» αποστολή για την Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη για τη 2η αγωνιστική της Super League, την Κυριακή (30/8, 21:00), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να γνωστοποιεί την αποστολή της ομάδας του για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Βάσκος τεχνικός βρίσκεται και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων», Αρμάντο Γκονζάλες, ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Ρέμο Φρόιλερ.

Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε συνολικά 24 ποδοσφαιριστές, χωρίς να αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα ενόψει της αναμέτρησης στην Τρίπολη.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον.