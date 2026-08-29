Champions League: Με τη ΛΑΣΚ του Λιούμπισιτς η πρεμιέρα της ΑΕΚ – Ημερομηνίες και ώρες των αγώνων

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 19:45, υποδεχόμενη στην Allwyn Arena τη ΛΑΣΚ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, για την 1η αγωνιστική του ενιάιου ομίλου.

Στη συνέχεια, οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν δύο διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Μάντσεστερ Σίτι, σε δύο από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια του προγράμματός της. Τον Νοέμβριο θα γίνει το πιο «λαμπερό» παιχνίδι της στη League Phase, καθώς θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στη συνέχεια θα παίξει με την Κόμο στην Ιταλία.

Το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της «Ένωσης» για το 2026 θα είναι εντός έδρας, απέναντι στη Γαλατασαράι, ενώ στην Allwyn Arena θα διεξαχθεί και το αντίστοιχο πρώτο της για το 2027. Οι «κιτρινόμαυροι» θα φιλοξενήσουν τη Ρόμαμ ενώ η League Phase θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου, με την ΑΕΚ να ταξιδεύει στη Γερμανία για την αναμέτρηση με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League:

8 Σεπτεμβρίου 2026: ΑΕΚ - ΛΑΣΚ (19:45) 14 Οκτωβρίου 2026: Σαχτάρ Ντόνετσκ - ΑΕΚ (22:00) 20 Οκτωβρίου 2026: Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ (22:00) 4 Νοεμβρίου 2026: ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης (19:45) 24 Νοεμβρίου 2026: Κόμο - ΑΕΚ (22:00) 8 Δεκεμβρίου 2026: ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ (22:00) 19 Ιανουαρίου 2027: ΑΕΚ - Ρόμα (22:00) 27 Ιανουαρίου 2027: Μπορούσια Ντόρτμουντ - ΑΕΚ (22:00)