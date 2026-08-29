· ΑΕΚ · Γαλατασαράι · Μάντσεστερ Σίτι · Μπορούσια Ντόρτμουντ · Ρεάλ Μαδρίτης · Ρόμα · Σαχτάρ Ντόνετσκ

Champions League: Με τη ΛΑΣΚ του Λιούμπισιτς η πρεμιέρα της ΑΕΚ – Ημερομηνίες και ώρες των αγώνων

Η UEFA ανακοίνωσε τις ημερομηνίες και τις ώρες των οκτώ αγώνων της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, με την «Ένωση» να ξεκινά τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις απέναντι στη ΛΑΣΚ.

Βαγγέλης Πάτας

Champions League: Με τη ΛΑΣΚ του Λιούμπισιτς η πρεμιέρα της ΑΕΚ – Ημερομηνίες και ώρες των αγώνων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 19:45, υποδεχόμενη στην Allwyn Arena τη ΛΑΣΚ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, για την 1η αγωνιστική του ενιάιου ομίλου.

Στη συνέχεια, οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν δύο διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Μάντσεστερ Σίτι, σε δύο από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια του προγράμματός της. Τον Νοέμβριο θα γίνει το πιο «λαμπερό» παιχνίδι της στη League Phase, καθώς θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στη συνέχεια θα παίξει με την Κόμο στην Ιταλία.

Το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της «Ένωσης» για το 2026 θα είναι εντός έδρας, απέναντι στη Γαλατασαράι, ενώ στην Allwyn Arena θα διεξαχθεί και το αντίστοιχο πρώτο της για το 2027. Οι «κιτρινόμαυροι» θα φιλοξενήσουν τη Ρόμαμ ενώ η League Phase θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου, με την ΑΕΚ να ταξιδεύει στη Γερμανία για την αναμέτρηση με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League:

  1. 8 Σεπτεμβρίου 2026: ΑΕΚ - ΛΑΣΚ (19:45)
  2. 14 Οκτωβρίου 2026: Σαχτάρ Ντόνετσκ - ΑΕΚ (22:00)
  3. 20 Οκτωβρίου 2026: Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ (22:00)
  4. 4 Νοεμβρίου 2026: ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης (19:45)
  5. 24 Νοεμβρίου 2026: Κόμο - ΑΕΚ (22:00)
  6. 8 Δεκεμβρίου 2026: ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ (22:00)
  7. 19 Ιανουαρίου 2027: ΑΕΚ - Ρόμα (22:00)
  8. 27 Ιανουαρίου 2027: Μπορούσια Ντόρτμουντ - ΑΕΚ (22:00)
aek-programma-champions-league.jpg

Οι ημερομηνίες κι οι ώρες των αγώνων της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League

AEK FC
COMMENTS
LATEST NEWS
15:27 OPINION

Για την ΑΕΚ, η αρχή στο Champions League είναι το ήμισυ του παντός

15:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δίνει τη «Χρυσή Μπάλα» στον Κιλιάν Εμπαπέ – «Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο»

14:34 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Το πρόγραμμα του στίβου κι οι ελληνικές συμμετοχές

14:08 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Με τη ΛΑΣΚ του Λιούμπισιτς η πρεμιέρα της ΑΕΚ – Ημερομηνίες και ώρες των αγώνων

13:45 AUTO MOTO

Formula 1: Νόρις και McLaren συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2030!

13:23 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Με Γκονζάλες και Φρόιλερ η «ερυθρόλευκη» αποστολή για την Τρίπολη

13:02 SUPER LEAGUE

Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς: Στον «Δικέφαλο του Βορρά» μέχρι το 2031 ο Σέρβος

12:37 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Το μπόνους που θα καταβάλει στη Λεβάντε για Αριάγκα, μετά την πρόκριση στο Champions League

12:11 SUPER LEAGUE

Σιπιόνι για το Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: «Mε προσωπικότητα από το πρώτο λεπτό στην Τρίπολη»

11:47 BET ON

Η πρόταση ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Σασουόλο – Τορίνο

11:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι διαιτητές στο Κύπελλο Ελλάδας: Ποιοι σφυρίζουν ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

11:04 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Επίσημη η μεταγραφή του Κόντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας