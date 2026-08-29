Ο Ζοσέ Μουρίνιο δίνει τη «Χρυσή Μπάλα» στον Κιλιάν Εμπαπέ – «Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε στην ισπανική εφημερίδα «AS» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μάχη για τη «Χρυσή Μπάλα» του 2026, εκφράζοντας ξεκάθαρα την προτίμησή του για τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο προπονητής της αντιπάλου της ΑΕΚ στο Champions League θεωρεί πως το συγκεκριμένο βραβείο θα πρέπει να καταλήγει στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου κι όχι απαραίτητα σε εκείνον που κατέκτησε το Champions League ή το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο, υπάρχουν δύο, τρεις ή τέσσερις, και ξέρουμε ποιοι είναι: είναι εδώ. Και για εμένα, υπάρχει ένας που, ατομικά, έγραψε Ιστορία αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο, αναφερόμενος στον Εμπαπέ, ο οποίος το φετινό καλοκαίρι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν ως πρώτος σκόρερ στη La Liga, στο Champions League και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, χωρίς ωστόσο να πανηγυρίσει την κατάκτηση κάποιου τροπαίου.

Ο Εμπαπέ βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για τη «Χρυσή Μπάλα», μαζί με τον Χάρι Κέιν, τον Ισπανό παγκόσμιο πρωταθλητή Ρόδρι, αλλά και τους πρωταθλητές Ευρώπης με την Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ και Χβίτσα Κβαρατσκελία.

Ο Μουρίνιο, ο οποίος έχει ήδη σχηματίσει ιδιαίτερα θετική άποψη για τον Γάλλο επιθετικό, εξήγησε πως η κατάκτηση ενός μεγάλου τίτλου δεν θα πρέπει από μόνη της να αποτελεί κριτήριο για τη «Χρυσή Μπάλα».

«Δεν μπορείς να δώσεις τη Χρυσή Μπάλα σε έναν παίκτη μόνο και μόνο επειδή έχει κερδίσει το Champions League ή το Παγκόσμιο Κύπελλο. Για εμένα, ένας νικητής της Χρυσής Μπάλας θα πρέπει να είναι ένας από εκείνους τους παίκτες που, όταν αποσυρθεί, θα μας λείπουν για πάντα. Μαραντόνα, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο Ναζάριο, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέσι, Ζιντάν.

Εάν θέλουμε να ανταμείψουμε το Champions League, τότε ας το δώσουμε στον Λουίς Ενρίκε. Για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ας το δώσουμε στον κ. Ντε λα Φουέντε. Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό: και δεν είναι ούτε στην Παρί Σεν Ζερμέν ούτε στην εθνική ομάδα της Ισπανίας», τόνισε ο Πορτογάλος.