Πρόγραμμα «φωτιά» για την ΑΕΚ: ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Ρεάλ Μαδρίτης σε οκτώ ημέρες!

Η συμμετοχή της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League δεν φέρνει μόνο μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, αλλά και ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα στο εσωτερικό.

Η «Ένωση» γνωρίζει πλέον τις ημερομηνίες των αγώνων της και καλείται να ανταποκριθεί σε μια σειρά από σημαντικά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει μπροστά της κρίσιμες αναμετρήσεις σε Super League και Κύπελλο Ελλάδας, οι οποίες μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις θα βρίσκονται χρονικά ακριβώς πριν ή μετά από τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Το πιο δύσκολο κομμάτι του προγράμματος εντοπίζεται στα τέλη Οκτωβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου. Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στις 28 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ μόλις τρεις ημέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

Στη συνέχεια, στις 4 Νοεμβρίου, οι «κιτρινόμαυροι» θα υποδεχθούν τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, ολοκληρώνοντας ένα διάστημα οκτώ ημερών με τρεις ιδιαίτερα απαιτητικά παιχνίδια σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Το πρόγραμμα παραμένει απαιτητικό και προς το τέλος της League Phase. Τέσσερις ημέρες μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο για το Champions League, στις 24 Νοεμβρίου, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στην «Allwyn Arena» για τη Super League.

Επίσης, στις 5 Δεκεμβρίου, οι «κιτρινόμαυροι» θα βρεθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μόλις τρεις ημέρες πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Γαλατάσαραϊ για το Champions League.

Τα ντέρμπι της ΑΕΚ, πριν και μετά τους αγώνες του Champions League