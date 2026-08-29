Formula 1: Νόρις και McLaren συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2030!

Η McLaren ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του παγκόσμιου πρωταθλητή Λάντο Νόρις, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ομάδα του Woking τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2030.

Formula 1: Νόρις και McLaren συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2030!
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Η McLaren επέκτεινε τη συνεργασία της με τον Λάντο Νόρις, με τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή να παραμένει στο δυναμικό της ομάδας τουλάχιστον για ακόμα τέσσερα χρόνια.

Η νέα συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι το 2030, καθώς το προηγούμενο συμβόλαιο του 26χρονου οδηγού ολοκληρωνόταν στο τέλος του 2027. Παράλληλα, στη νέα συμφωνία υπάρχουν επιλογές που μπορούν να παρατείνουν ακόμη περισσότερο την παραμονή του στη McLaren. Ο ίδιος ο Νόρις ανακοίνωσε την ανανέωσή του στους εργαζόμενους της ομάδας, κατά τη διάρκεια της ετήσιας ημέρας που διοργανώνει η McLaren για τις οικογένειες και τους φίλους του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της στο Woking.

«Η McLaren είναι το σπίτι μου και είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα ένα νέο συμβόλαιο που θα με κρατήσει στην ομάδα τουλάχιστον μέχρι το 2030. Όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι πριν από εννέα χρόνια, γνώριζα τους στόχους που ήθελα να πετύχω: να επαναφέρω τη McLaren στην κορυφή και να κερδίσω πρωταθλήματα. Καταφέραμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, όμως θέλουμε περισσότερα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να κερδίζουμε και γνωρίζουμε ως ομάδα ότι έχουμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο μονοθέσιο για τη Μόντσα και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για όσα μας περιμένουν στο μέλλον, τόσο στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν όσο και τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Μολονότι οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστές, εκτιμάται ότι η νέα συμφωνία προβλέπει σημαντικά αυξημένες απολαβές για τον Βρετανό, ως αποτέλεσμα της κατάκτησης του παγκόσμιου τίτλου και της σταθερής αγωνιστικής του εξέλιξης. Παράλληλα, η McLaren έκανε ένα ξεχωριστό δώρο στον Νόρις, παραχωρώντας του την MCL39, το μονοθέσιο με το οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2025.

Ο Νόρις πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη McLaren το 2019 κι έκτοτε έχει αγωνιστεί αποκλειστικά για την ομάδα του Woking. Μέχρι σήμερα, ο απολογισμός της καριέρας του περιλαμβάνει 13 νίκες, 18 pole positions και 48 βάθρα. Ο Όσκαρ Πιάστρι δεσμεύεται με την ομάδα έως το τέλος του 2028, με τη βρετανική ομάδα να διατηρεί έτσι ένα δίδυμο που θέλει να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη γραμμή της Formula 1.

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