Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Εκτός τελικού ο Ντούσκος

Εκτός του μεγάλου τελικού του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του Άμστερνταμ έμεινε ο Στέφανος Ντούσκος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε τη δεύτερη ημιτελική σειρά σε 6:57.81, επίδοση που τον έφερε στην τέταρτη θέση. Η πρόκριση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς μόνο οι τρεις πρώτοι εξασφάλιζαν την παρουσία τους στον τελικό.

Ως εκ τούτου, ο Ντούσκος δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ξανά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο προηγούμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σανγκάη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο του.

Την ημιτελική σειρά κέρδισε ο Γιαουχένι Ζάλατι με χρόνο 6:45.73, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Γιόνας Σλέτμαρκ Γιούελ με 6:47.70. Το τρίτο και τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό πήρε ο Γάλλος Βίκτορ Μαρσέλο, ο οποίος τερμάτισε σε 6:50.54.