Πλήγμα στην ΑΕΚ: Εκτός για τρεις εβδομάδες ο Φλιώνης

Ο 29χρονος γκαρντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας και υποβλήθηκε την Παρασκευή (28/08) σε μαγνητική τομογραφία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο Φλιώνης έχει υποστεί θλάση δικεφάλου μηριαίου στο δεξί πόδι, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Ο αρχηγός της Ένωσης είχε ανανεώσει μόλις πριν από μία εβδομάδα τη συνεργασία του με την ΑΕΚ, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο που τον κρατά στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Παράλληλα, στο σημερινό φιλικό προετοιμασίας της ΑΕΚ με το Μαρούσι στη SUNEL Arena, ο Γιώργος Τσαλμπούρης τραυματίστηκε στο αριστερό φρύδι και χρειάστηκε να κάνει ράμματα. Ωστόσο, ο τραυματισμός δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει κανονικά την αναμέτρηση.