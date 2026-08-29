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«Προχωράει κανονικά για Πέντερσεν ο Ολυμπιακός, έρχεται η ανακοίνωση»

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, ο Ολυμπιακός προχωράει κανονικά την υπόθεση του Μάρκους Πέντερσεν για το δεξί άκρο, ενώ σύντομα θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις.

«Προχωράει κανονικά για Πέντερσεν ο Ολυμπιακός, έρχεται η ανακοίνωση»
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Κάτοικος Πειραιά αναμένεται να γίνει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Μάρκους Πέντερσεν.

Παρότι ο Ολυμπιακός είχε βάλει την υπόθεση στον «πάγο», ψάχνοντας την περίπτωση του Ντοντό από τη Φιορεντίνα, οι «ερυθρόλευκοι» εν τέλει θα υλοποιήσουν το αρχικό τους πλάνο, κάνοντας «δικό» τους τον 26χρονο Νορβηγό δεξιό οπισθοφύλακα.

Όπως αναφέρει με δημοσίευσή του ο δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο οι δύο πλευρές στο διάστημα που μεσολάβησε έχουν υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ο παίκτης πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και μόνο η ανακοίνωση μένει προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μετακίνησή του από την Τορίνο.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζονται από την Ιταλία, η συμφωνία του Ολυμπιακού με τη «Γκρανάτα» αναμένεται να φτάσει στα 8.000.000 ευρώ, με τον παίκτη να έρχεται από γεμάτη χρονιά στη Serie A, ενώ ήταν μέλος της εθνικής του ομάδας στο πρόσφατο Μουντιάλ.

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