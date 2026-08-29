Κύπελλο Ελλάδας: Άλλαξε ημερομηνία το Πανσερραϊκός - Ατρόμητος
Αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης του Πανσερραϊκού με τον Ατρόμητο.
Τροποποίηση προέκυψε στο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς η αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με τον Ατρόμητο θα διεξαχθεί νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.
Συγκεκριμένα, το παιχνίδι είχε οριστεί για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 19:00, ωστόσο μεταφέρθηκε κατά μία ημέρα. Έτσι, οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 20:00.
Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τριήμερο του Σεπτεμβρίου.
Το πρόγραμμα
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου
18:00 Βόλος -Καλαμάτα ΠΣ (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου
17:00 Νέστος Χρυσούπολης-ΑΕΚ (ΔΑΚ Χρυσούπολης)
17:30 Μαρκό ΓΣ-Κηφισιά ΑΕ (Δημοτικό Καισαριανής «Μιχ. Κρητικόπουλος»)
20:00 ΑΕΛ -Ολυμπιακός (AEL FC ARENA)
20:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος (Δημοτικό Σερρών)
22:15 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (Τούμπα)
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου
21:00 Παναθηναϊκός-Νίκη Βόλου (ΟΑΚΑ)