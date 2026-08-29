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Κύπελλο Ελλάδας: Άλλαξε ημερομηνία το Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

Αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης του Πανσερραϊκού με τον Ατρόμητο.

Κύπελλο Ελλάδας: Άλλαξε ημερομηνία το Πανσερραϊκός - Ατρόμητος
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Τροποποίηση προέκυψε στο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς η αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με τον Ατρόμητο θα διεξαχθεί νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι είχε οριστεί για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 19:00, ωστόσο μεταφέρθηκε κατά μία ημέρα. Έτσι, οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 20:00.

Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τριήμερο του Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

18:00 Βόλος -Καλαμάτα ΠΣ (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

17:00 Νέστος Χρυσούπολης-ΑΕΚ (ΔΑΚ Χρυσούπολης)

17:30 Μαρκό ΓΣ-Κηφισιά ΑΕ (Δημοτικό Καισαριανής «Μιχ. Κρητικόπουλος»)

20:00 ΑΕΛ -Ολυμπιακός (AEL FC ARENA)

20:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος (Δημοτικό Σερρών)

22:15 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (Τούμπα)

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

21:00 Παναθηναϊκός-Νίκη Βόλου (ΟΑΚΑ)

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