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Bundesliga: Ήττες για τις αντιπάλους Ολυμπιακού και ΟΦΗ

Με το αριστερό ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στη Bundesliga δύο ομάδες που θα βρεθούν στον δρόμο Ολυμπιακού και ΟΦΗ στο Europa League, καθώς η Λεβερκούζεν ηττήθηκε από την Έλβερσμπεργκ και η Χόφενχαϊμ από την Κολωνία.

Bundesliga: Ήττες για τις αντιπάλους Ολυμπιακού και ΟΦΗ
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Η Μπάγερ Λεβερκούζεν, αντίπαλος του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, υπέστη απρόσμενη ήττα με 3-2 από τη νεοφώτιστη Έλβερσμπεργκ στην πρεμιέρα της Bundesliga.

Η νεοφώτιστη ομάδα μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση και μέσα σε μόλις εννέα λεπτά κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Πέτκοβ άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό, ενώ λίγο αργότερα ο Κάμπελ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η Έλβερσμπεργκ έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στον θρίαμβό της, καθώς ο Μόκβα-Ντούσου έκανε το 3-0 στο 46'. Η Λεβερκούζεν προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και μείωσε αρχικά με τον Σικ στο 77', ενώ ο Κοφάνε διαμόρφωσε το τελικό 3-2 στις καθυστερήσεις.

Στο άλλο παιχνίδι της Bundesliga, η Χόφενχαϊμ, η οποία θα αντιμετωπίσει τόσο τον ΟΦΗ όσο και τον Ολυμπιακό, γνώρισε επίσης την ήττα, με την Κολωνία να επικρατεί με 3-2. Η Χόφενχαϊμ βρέθηκε μπροστά στο σκορ, όμως οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, με δύο γκολ του Ντάλινγκα να τους χαρίζουν τη νίκη.

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