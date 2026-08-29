Bundesliga: Ήττες για τις αντιπάλους Ολυμπιακού και ΟΦΗ

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν, αντίπαλος του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, υπέστη απρόσμενη ήττα με 3-2 από τη νεοφώτιστη Έλβερσμπεργκ στην πρεμιέρα της Bundesliga.

Η νεοφώτιστη ομάδα μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση και μέσα σε μόλις εννέα λεπτά κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Πέτκοβ άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό, ενώ λίγο αργότερα ο Κάμπελ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η Έλβερσμπεργκ έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στον θρίαμβό της, καθώς ο Μόκβα-Ντούσου έκανε το 3-0 στο 46'. Η Λεβερκούζεν προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και μείωσε αρχικά με τον Σικ στο 77', ενώ ο Κοφάνε διαμόρφωσε το τελικό 3-2 στις καθυστερήσεις.

Στο άλλο παιχνίδι της Bundesliga, η Χόφενχαϊμ, η οποία θα αντιμετωπίσει τόσο τον ΟΦΗ όσο και τον Ολυμπιακό, γνώρισε επίσης την ήττα, με την Κολωνία να επικρατεί με 3-2. Η Χόφενχαϊμ βρέθηκε μπροστά στο σκορ, όμως οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, με δύο γκολ του Ντάλινγκα να τους χαρίζουν τη νίκη.