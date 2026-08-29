Στην Αθήνα για το Περιστέρι ο Νόα Φραϊντέλ

Στην Ελλάδα έφτασε το Σάββατο (29/08) ο Νόα Φραϊντέλ, με τον 26χρονο γκαρντ να ταξιδεύει στη χώρα μας για να ολοκληρώσει την ένταξή του στο Περιστέρι.

Ο Φραϊντέλ αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα τη Δευτέρα (31/08), όταν οι Περιστεριώτες θα επιστρέψουν στο παρκέ του κλειστού «Ανδρέας Παπανδρέου» μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στα Ιωάννινα.

Την περσινή σεζόν ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε στην πολωνική King Szczecin, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 10,1 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 0,9 κλεψίματα σε 35 αναμετρήσεις.