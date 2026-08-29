Βόλος - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες της αναμέτρησης Βόλος - Ηρακλής, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στην αρχή της φετινής σεζόν για το Κύπελλο Ελλάδος, όπου ο Βόλος Elabet πήρε την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης με νίκη 3-1.

Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση της 17ης Αυγούστου είχε διεξαχθεί με τυπικά γηπεδούχο τον Ηρακλή στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.

Οι ενδεκάδες του αγώνα

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας, Γρόσδης, Ες-Σαουμπί, Κάργας, Τσοκάνης, Τζόκα, Μπαρέ, Φουρτάδο, Ουρτάδο, Λάμπρου.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νανόυ, Καμπουέ, Σούρλης, Νίζε, Μιρ, Κόλιτς.