Αντίπαλοι ΑΕΚ: Οι οπαδοί της Γαλατασαράι έκαναν «χαμό» και υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο τον Λεάο

«Πανικός» από οπαδούς της Γαλατασαράι στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι υποδέχθηκαν το νέο τεράστιο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ράφαελ Λεάο.

Οι φίλαθλοι της «Τσιμ Μπομ» μετέτρεψαν τη νύχτα σε μέρα για να καλωσορίσουν τον Πορτογάλο σταρ, ο οποίος ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του τουρκικού συλλόγου.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή αποκτά άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Γαλατά θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ στο πλαίσιο της League Phase του Champions League (08/12), με την Ένωση να καλείται να βρει λύσεις απέναντι σε ένα από τα πιο ποιοτικά εξτρέμ του πλανήτη.

Δείτε βίντεο από την υποδοχή του Λεάο: