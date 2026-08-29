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Ηττήθηκε στον ημιτελικό η Εθνική και πάει για το χάλκινο κόντρα στη Σερβία

Η Εθνική γυναικών έδωσε μεγάλη μάχη απέναντι στην Ιταλία, όμως ηττήθηκε με 3-0 σετ στον ημιτελικό των Μεσογειακών Αγώνων. Την Κυριακή (30/8, 11:00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στον μικρό τελικό, με στόχο το χάλκινο μετάλλιο.

Ηττήθηκε στον ημιτελικό η Εθνική και πάει για το χάλκινο κόντρα στη Σερβία
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Η Ελλάδα στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στη διοργανώτρια Ιταλία, ιδιαίτερα στο πρώτο και το τρίτο σετ, όμως δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση και να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό.

Οι διεθνείς μας έδωσαν μεγάλη μάχη στο πρώτο σετ, έχοντας μάλιστα το προβάδισμα με 18-19, πριν η Ιταλία απαντήσει με σερί 4-0 και πάρει το προβάδισμα. Παρά την προσπάθεια της Ελλάδας να επιστρέψει, οι Ιταλίδες έκλεισαν το σετ με 25-22.

Στο δεύτερο σετ η Ιταλία απέκτησε από νωρίς σημαντική διαφορά και, έχοντας ως μεγάλο όπλο το μπλοκ, έφτασε εύκολα στο 25-14 και το 2-0.

Η Εθνική δεν τα παράτησε στο τρίτο σετ και πραγματοποίησε μεγάλη αντεπίθεση. Από το 16-9 κατάφερε να μειώσει σε 16-14 και στη συνέχεια να ισοφαρίσει σε 17-17, ενώ οι δύο ομάδες έφτασαν μαζί μέχρι το 22-22. Ωστόσο, η Ιταλία ήταν πιο αποτελεσματική στο φινάλε και με σερί 3-0 πήρε το σετ με 25-22 και μαζί τη νίκη με 3-0.

Πλέον, η Εθνική γυναικών στρέφει την προσοχή της στον μικρό τελικό, όπου θα βρει απέναντί της τη Σερβία, η οποία ηττήθηκε με 3-1 από την Τουρκία στον άλλο ημιτελικό. Η αναμέτρηση για το χάλκινο μετάλλιο είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Κυριακής (30/8) στις 11:00.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-14, 25-22).

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