Παναθηναϊκός: «Εξαφανίστηκαν» τα 800 εισιτήρια για Λιβαδειά - Εξασφάλισαν κι άλλα οι «πράσινοι»

Με δυναμική παρουσία στις εξέδρες θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στη Βοιωτία, όπου την Κυριακή (31/08, 19:30) θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έδειξαν από νωρίς τη διάθεσή τους να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας, καθώς τα εισιτήρια που είχαν εξασφαλιστεί αρχικά εξαντλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η μεγάλη ζήτηση οδήγησε την «πράσινη» ΠΑΕ να καταθέσει νέο αίτημα προς τους γηπεδούχους για την παραχώρηση επιπλέον 600 εισιτηρίων, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των φίλων του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει ότι, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό και μετά την εξάντληση των εισιτηρίων στη θύρα 4, οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια για τη θύρα 5, στην τιμή των 40 ευρώ, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Πατήστε εδώ για να αγοράσετε το εισιτήριό σας.»