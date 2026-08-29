· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Εξαφανίστηκαν» τα 800 εισιτήρια για Λιβαδειά - Εξασφάλισαν κι άλλα οι «πράσινοι»

Η μεγάλη ζήτηση οδήγησε την «πράσινη» ΠΑΕ να καταθέσει νέο αίτημα.

Παναθηναϊκός: «Εξαφανίστηκαν» τα 800 εισιτήρια για Λιβαδειά - Εξασφάλισαν κι άλλα οι «πράσινοι»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δυναμική παρουσία στις εξέδρες θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στη Βοιωτία, όπου την Κυριακή (31/08, 19:30) θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έδειξαν από νωρίς τη διάθεσή τους να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας, καθώς τα εισιτήρια που είχαν εξασφαλιστεί αρχικά εξαντλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η μεγάλη ζήτηση οδήγησε την «πράσινη» ΠΑΕ να καταθέσει νέο αίτημα προς τους γηπεδούχους για την παραχώρηση επιπλέον 600 εισιτηρίων, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των φίλων του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει ότι, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό και μετά την εξάντληση των εισιτηρίων στη θύρα 4, οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια για τη θύρα 5, στην τιμή των 40 ευρώ, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Πατήστε εδώ για να αγοράσετε το εισιτήριό σας.»

COMMENTS
LATEST NEWS
17:37 ΣΠΟΡ

Ηττήθηκε στον ημιτελικό η Εθνική και πάει για το χάλκινο κόντρα στη Σερβία

17:37 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Οδεύει προς Εγνατία ο Χότζα

17:31 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Να σεβαστούμε τον Αστέρα, δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι στην Τρίπολη»

17:23 ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Εκτός τελικού ο Ντούσκος

17:15 ΣΠΟΡ

Τη Δευτέρα η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο US Open

16:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Εξαφανίστηκαν» τα 800 εισιτήρια για Λιβαδειά - Εξασφάλισαν κι άλλα οι «πράσινοι»

16:45 ΣΠΟΡ

Η Σάκκαρη έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο US Open

16:43 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σκληρό... πόκερ για Ουναΐ - Τέσσερις ομάδες στα... πόδια του, η επιλογή στην Τζιρόνα

16:34 SUPER LEAGUE

Ούγκρεσιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα μπροστά σας»

16:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Δεύτερη συνεχόμενη «γκέλα» για τη Λίβερπουλ, έμεινε «όρθια» στο Άνφιλντ η Φόρεστ

16:27 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Τσιριβέγια, μένει εκτός για περίπου 15-20 μέρες

15:59 SUPER LEAGUE

Ομάρ για τη μεταγραφή του Πέντερσεν στον Ολυμπιακό: «Πολύ καλός παίκτης, θα κάνει σπουδαία πράγματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας