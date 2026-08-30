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Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: Ματς ξεχωριστής σημασίας στο Περιστέρι

Σε μια έδρα που δεν είναι «φιλόξενη», οι Θεσσαλονικείς αναζητούν αγωνιστική λύση στα προβλήματά τους, μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. 

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: Ματς ξεχωριστής σημασίας στο Περιστέρι
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Επικίνδυνη έξοδος για τον ΠΑΟΚ, σε μια έδρα όπου σχεδόν ποτέ δεν έχει «εύκολο» έργο. Την περασμένη σεζόν, μάλιστα, οι Θεσσαλονικείς είχαν ηττηθεί από τον Ατρόμητο. Στο Περιστέρι το κίνητρο είναι μεγάλο και για τους δύο, για διαφορετικούς λόγους.

Οι φιλοξενούμενοι μετά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη απ’ την Μπραν, θέλουν να ξεφύγουν από την εσωστρέφεια. Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στους παίκτες και σαφώς το μήνυμα το έλαβαν. Πρέπει να το αποδείξουν κιόλας, σε ένα δύσκολο παιχνίδι.

Ο Ατρόμητος από την άλλη, έχασε με γκολ που δέχτηκε στα τελευταία λεπτά στην έδρα του Ολυμπιακού. Χωρίς βαθμό, αναζητά ένα σημαντικό αποτέλεσμα για να κερδίσει αυτοπεποίθηση από την αρχή του πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι έχουν προβλήματα, καθώς θα απουσιάσουν Λευτέρης Λύρατζης, Ματθαίος Μουντές και Χάρης Τσιγγάρας, που αντιμετώπισαν προβλήματα μέσα στην εβδομάδα και δεν πρόλαβαν να είναι έτοιμοι.

Η αποστολή του Ατρομήτου: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης.

Από την άλλη, ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει τον Τομ Λουσέ. Έχει υποστεί θλάση στο δεξιό δικέφαλο. Εκτός παραμένουν οι Καμαρά, Μεϊτέ, Σαρρής και Ντεσπόντοφ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

Η αναμέτρηση αρχίζει στις 20:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4.

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