Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Επικίνδυνη «έξοδος» για τους Πειραιώτες στην Τρίπολη

Τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Πειραιώτες ψάχνουν το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα, ενώ οι γηπεδούχοι αναζητούν τους πρώτους πόντους στη χρονιά, θέλοντας να βγάλουν αντίδραση.

Στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, οι «ερυθρόλευκοι» έφτιαξαν φάσεις, αλλά φανέρωσαν εκ νέου αδυναμία στην τελική προσπάθεια και τη δημιουργία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου, υπογραμμίζοντας πως η αναμέτρηση με τον Αστέρα απαιτεί απόλυτη σοβαρότητα. Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη που θα τον διατηρήσει στην κορυφή, βγάζοντας παράλληλα μεγαλύτερη επιθετική αποτελεσματικότητα.

Στο απουσιολόγιο του Βάσκου τεχνικού βρίσκεται ο τιμωρημένος Ροντινέι μετά την αποβολή του, αλλά και ο Γιάρεμτσουκ που δεν υπολογίζεται.

Δείτε ΕΔΩ την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα κόντρα στον Αστέρα AKTOR

Στον αντίποδα, διαθέσιμος για πρώτη φορά είναι ο νεοφερμένος Γκονζάλες, ο Τικνιζιάν διεκδικεί τη θέση του Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον πάγκο και ο Κώστας Φορτούνης.

Στην αντίπερα όχθη, το ξεκίνημα της χρονιάς δεν έχει εξελιχθεί ιδανικά για τον Αστέρα AKTOR. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου μπήκε στο πρωτάθλημα με την ήττα 3-1 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, πληρώνοντας ακριβά τα ανασταλτικά της κενά.

Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε να προστεθεί στον πρόωρο αποκλεισμό από το Κύπελλο με 2-0 από τον Λεβαδειακό, διαμορφώνοντας ένα αρνητικό σερί με δύο ήττες σε ισάριθμα επίσημα ματς. Παρά τον προβληματισμό, οι «Αρκάδες» θα επιδιώξουν απέναντι στον Ολυμπιακό να συσπειρωθούν και να βελτιωθούν, ένα σενάριο που η παράδοση των εντός έδρας αναμετρήσεων δεν μοιάζει να το... ενισχύει.

Στα αγωνιστικά, ο Έλληνας τεχνικός υπολογίζει σχεδόν σε όλους τους παίκτες του. Ο κεντρικός αμυντικός Σίλβα εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει, διεκδικώντας θέση στο αρχικό σχήμα αντί του Χρυσόπουλου. Εκτός μάχης παραμένουν εδώ και καιρό οι Σιλά και Δεληγιαννίδης, χωρίς να επηρεάζουν τα άμεσα πλάνα, ενώ μένει να φανεί αν το αρνητικό ξεκίνημα θα φέρει αλλαγές στην ενδεκάδα.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την αποστολή του Αστέρα AKTOR για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Prime.