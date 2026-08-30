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Άρης - ΟΦΗ: Με φόντο το απόλυτο στη Θεσσαλονίκη

Με τον στόχο να διπλασιάσουν τις νίκες τους στο πρωτάθλημα, Άρης και ΟΦΗ... διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Θεσσαλονίκη.

Άρης - ΟΦΗ: Με φόντο το απόλυτο στη Θεσσαλονίκη
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Με τον στόχο να διπλασιάσουν τις νίκες τους στο πρωτάθλημα, Άρης και ΟΦΗ (30/8, 19:30, Novasports 2) διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Θεσσαλονίκη, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής.

Αμφότερες οι ομάδες μπήκαν με το δεξί στη νέα σεζόν και πλέον αναζητούν ακόμη ένα τρίποντο που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν το απόλυτο. Ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, ενώ ο ΟΦΗ ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας ήδη αφήσει θετικά δείγματα γραφής στις υποχρεώσεις του εντός και εκτός συνόρων.

Για τους «κίτρινους», ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει αυτή τη φορά περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του σε σχέση με την πρεμιέρα απέναντι στην Καλαμάτα. Οι Γκαρθία, Ρίτσαρντς, Κουαμέ, Καντεβέρε και Χόνγκλα βρίσκονται στην αποστολή, προσφέροντας επιπλέον λύσεις τόσο στο αρχικό σχήμα όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στην πλευρά του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης καλείται να διαχειριστεί την κόπωση που έχει συσσωρευτεί από το απαιτητικό πρόγραμμα. Τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη καθιστούν αναγκαίες ορισμένες αλλαγές, με το ζητούμενο να είναι η διατήρηση της αγωνιστικής φρεσκάδας χωρίς να επηρεαστεί η συνοχή της ομάδας.

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