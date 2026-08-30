Απίθανος Μέσι: Καρέ τερμάτων στην «εφτάρα» της Ίντερ Μαϊάμι επί της Μόντρεαλ στο MLS

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ασταμάτητος, πέτυχε τέσσερα γκολ και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε εμφατική νίκη με 7-1 απέναντι στη Μόντρεαλμ, σε αναμέτρηση για το MLS.

Απίθανος Μέσι: Καρέ τερμάτων στην «εφτάρα» της Ίντερ Μαϊάμι επί της Μόντρεαλ στο MLS
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Η Ίντερ Μαϊάμι πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Μόντρεαλ, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ακόμη μία προσωπική παράσταση του Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σταρ βρέθηκε σε εξαιρετική κατάσταση και με τέσσερα γκολ έβαλε τη σφραγίδα του στην αναμέτρηση, οδηγώντας την ομάδα του σε μία άνετη επικράτηση.

Η Ίντερ Μαϊάμι πήρε το προβάδισμα στο 20ό λεπτό, όταν ο Κασεμίρο σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της ομάδας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νίκη. Η Μόντρεαλ, ωστόσο, κατάφερε να αντιδράσει και στο 37ο λεπτό έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Φάμπιαν Χέρμπερς. Η ισορροπία δεν κράτησε για πολύ, καθώς μόλις τρία λεπτά αργότερα ο Μέσι έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Ίντερ Μαϊάμι, γράφοντας το 2-1, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Αργεντινός συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει. Στο 52ο λεπτό βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-1, ενώ στο 80ό λεπτό ο Λουίς Σουάρες πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, διαμορφώνοντας το 4-1. Το φινάλε, πάντως, ανήκε ολοκληρωτικά στον Μέσι. Ο «Pulga» σκόραρε ξανά στο 83ο λεπτό κι ολοκλήρωσε το προσωπικό του καρέ στις καθυστερήσεις, βρίσκοντας δίχτυα στο 90+6′ για το τελικό 7-1.

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