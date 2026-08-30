Super League: Πού θα δείτε Κηφισιά - ΑΕΚ, Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός και Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Άρης θα επιδιώξουν να κάνουν το «2 στα 2».

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 19:30, με τον Άρη να υποδέχεται τον ΟΦΗ, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2 HD. Στις 20:15, ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Novasports 4 HD, ενώ για τις 21:00 είναι προγραμματισμένα δύο παιχνίδια.

Ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τη μετάδοση να πραγματοποιείται από το Novasports Prime, ενώ την ίδια ώρα η Κηφισιά αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, σε αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE Sport 8 HD.

Η 2η αγωνιστική της Super League

Σάββατο (29/8)

Κυριακή (30/8)

Δευτέρα (31/8)