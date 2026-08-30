Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα για την ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς ενόψει Κηφισιάς

Για λίγες ημέρες η ΑΕΚ έζησε στον ρυθμό του Champions League, με την εμφατική πρόκριση επί της Λέφσκι με 4-0 να της εξασφαλίζει την παρουσία στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η «Ένωση» έμαθε στη συνέχεια τόσο τους αντιπάλους της όσο και το πρόγραμμα των αγώνων της, όμως, πλέον καλείται να αφήσει προσωρινά στην άκρη την ευρωπαϊκή της περιπέτεια και να επιστρέψει στην… ελληνική πραγματικότητα.

Το Κηφισιά – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport8HD

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει φροντίσει ώστε οι παίκτες του να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στον άμεσο στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη δεύτερη νίκη στη Super League. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (21:00, Cosmote Sport8) την Κηφισιά στη Λεωφόρο, έχοντας ως ζητούμενο να κάνει το «2 στα 2» μετά το νικηφόρο ξεκίνημα απέναντι στον Ηρακλή.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Σέρβος τεχνικός, άλλωστε, όσο μεγάλη κι αν είναι η πρόκληση της συμμετοχής στο Champions League κι όσο έντονη κι αν είναι η επιθυμία της ΑΕΚ να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, η κατάκτηση του πρωταθλήματος παραμένει η βασική προτεραιότητα.

Για τον Νίκολιτς, κάθε παιχνίδι που ακολουθεί απαιτεί την ίδια συγκέντρωση, ανεξάρτητα από τη διοργάνωση και τη χρονική στιγμή της σεζόν.

Οι σκέψεις για την ενδεκάδα

Το ζητούμενο, επομένως, είναι η ΑΕΚ να αλλάξει άμεσα αγωνιστικό... mode και να παρουσιαστεί έτοιμη για να πάρει το δεύτερο «τρίποντό» της στο πρωτάθλημα. Ο Νίκολιτς δεν φαίνεται, πάντως, να προσανατολίζεται σε πολλές αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα που παρέταξε απέναντι στη Λέφσκι.

Ο Σέρβος θέλει οι ποδοσφαιριστές του να αποκτούν σταδιακά αγωνιστικό ρυθμό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η σεζόν βρίσκεται ακόμη στο ξεκίνημά της, ενώ υπάρχει κι η μεσοβδόμαδη αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Νέστο, στην οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκτεταμένο rotation.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Στην άμυνα οι επιλογές δείχνουν να είναι ξεκάθαρες, με τον Στρακόσα να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να συνθέτουν την τετράδα της αμυντικής γραμμής. Στον άξονα, ο Βιτάλις αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, έχοντας δίπλα του τον Μαρίν.

Από εκεί και πέρα, το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τις δύο πλευρές της μεσοεπιθετικής γραμμής. Στη δεξιά πλευρά ο Ζούμπκοφ διεκδικεί θέση από τον Μάγιερ, ο οποίος είχε ξεκινήσει βασικός στο παιχνίδι της Τετάρτης, ενώ στα αριστερά ο Κοϊτά έχει το προβάδισμα έναντι του Γκατσίνοβιτς. Στην κορυφή της επίθεσης, όλα δείχνουν πως το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς θα παραμείνει στη θέση του.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Ζούμπκοφ, Βιτάλις, Μαρίν, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.