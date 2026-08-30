Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ, ενόψει Τρίπολης, με στόχο το «2 στα 2»

Ο Ολυμπιακός θέλει να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη του στη Super League και ταξιδεύει στην Τρίπολη για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR (30/08, 21:00).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αρκετές σκέψεις αναφορικά με το αρχικό σχήμα. Οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού από τον πάγκο αποδείχθηκαν καθοριστικές στην πρεμιέρα απέναντι στον Ατρόμητο, με αρκετούς από τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν ως αλλαγές να διεκδικούν πλέον θέση στην ενδεκάδα.

Μολονότι ο Μεντιλίμπαρ δεν άνοιξε τα χαρτιά του στην προπόνηση του Σαββάτου (29/08), οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της πρεμιέρας ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τις επτά.

Το Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime

Στην εστία αναμένεται να βρίσκεται ο Ορτέγκα, ενώ ο Σάλιακας έχει τον πρώτο λόγο για να καλύψει το κενό του τιμωρημένου Ροντινέι. Στο κέντρο της άμυνας ο Κάρμο, ο οποίος σκόραρε στην πρεμιέρα, αναμένεται να ξεκινήσει και πιθανότατα θα έχει δίπλα του τον Ρέτσο.

Στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Τικνιζιάν έχει δημιουργήσει προβληματισμό στον Μεντιλίμπαρ μετά την εμφάνισή του απέναντι στον Ατρόμητο και δεν αποκλείεται να προτιμηθεί αντί του Μπρούνο. Αντίστοιχα, ο Σιπιόνι διεκδικεί θέση στη μεσαία γραμμή, έχοντας πιθανότητες να βρεθεί στο πλευρό του Έσε.

Ο Σα αναμένεται να διατηρήσει τον ρόλο του πίσω από τον επιθετικό, ενώ για τις δύο θέσεις στα άκρα οι Ζότα και Ρόκα έχουν αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο. Την ίδια στιγμή, στη διεκδίκηση μίας από τις δύο θέσεις βρίσκεται κι ο Φορτούνης.

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Στην κορυφή της επίθεσης ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παραμένει σταθερός στην ενδεκάδα, ενώ ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι πιθανό να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση της Τρίπολης.

Ο Ολυμπιακός δεν θα είναι μόνος του στο «Θ. Κολοκοτρώνης», καθώς θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων του. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο γήπεδο του Αστέρα AKTOR, πάντως, δεν επέτρεψαν στους «ερυθρόλευκους» να εξασφαλίσουν τον ίδιο αριθμό εισιτηρίων που είχαν πάρει σε προηγούμενες επισκέψεις τους στην Αρκαδία.

Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Κάρμο, Ρέτσος, Τικνιζιάν, Σιπιόνι, Έσε, Ζότα Σίλβα, Σα, Ρόκα, Ελ Κααμπί.