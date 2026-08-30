Γιάννης Κωνσταντέλιας: Από το γκολ και την αποθέωση στην αγωνία για τον τραυματισμό του

Από το απόλυτο αγωνιστικό highlight στην αγωνία μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι εξελίχθηκε το ντεμπούτο του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Bundesliga, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να συστήνεται στο γερμανικό πρωτάθλημα με γκολ κι εξαιρετική εμφάνιση, αλλά να αποχωρεί στη συνέχεια με πρόβλημα στο γόνατο.

Ο Νίκο Κόβατς επέλεξε τον Κωνσταντέλια για το αρχικό σχήμα της Ντόρτμουντ στην πρεμιέρα απέναντι στο Αμβούργο και ο 23χρονος φρόντισε από νωρίς να δικαιολογήσει την επιλογή του προπονητή του, δείχνοντας στο πρώτο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα αρκετά από τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει και στην αναμέτρηση με την Μπάγερν για το Super Cup Γερμανίας.

Η εμφάνισή του, μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητη από τα γερμανικά Μέσα. Ο Κωνσταντέλιας ήταν από τα πρόσωπα της πρεμιέρας, με το γκολ που πέτυχε στο 45ο λεπτό για το 2-0 της Ντόρτμουντ να έρχεται ως επιστέγασμα μιας πολύ καλής παρουσίας στο πρώτο μέρος.

Όλα έδειχναν ιδανικά για τον Έλληνα άσο, ο οποίος πραγματοποιούσε το ξεκίνημα που θα ήθελε κάθε ποδοσφαιριστής σε μια νέα ομάδα. Το δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, έμελλε να αλλάξει εντελώς την εικόνα.

Στο 54ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την αναμέτρηση. Ο Νίκο Κόβατς δεν θέλησε να ρισκάρει την κατάστασή του και προχώρησε στην αντικατάστασή του, με τον Ζάμπιτσερ να παίρνει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Κωνσταντέλιας επέστρεψε στον πάγκο εμφανώς επηρεασμένος και κουτσαίνοντας, με την προσοχή να μετατοπίζεται μέσα σε λίγα λεπτά από το γκολ και την εξαιρετική του εμφάνιση στην κατάσταση του γονάτου του.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους της Ντόρτμουντ, ενώ οι φόβοι για πιθανή ρήξη χιαστού άρχισαν να εντείνονται. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, τόσο ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μπουκ όσο και ο γενικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λαρς Ρίκεν, εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την κατάσταση του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τη σοβαρότητα του προβλήματος. Οι απαραίτητες εξετάσεις θα δείξουν τι ακριβώς έχει συμβεί στο γόνατο του Κωνσταντέλια και αν θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης, καθώς το μέγεθος του προβλήματος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.