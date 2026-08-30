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Καρέτσας σε Κωνσταντέλια: «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδειξε τη συμπαράστασή του στον Γιάννη Κωνσταντέλια, λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην πρώτη του εμφάνιση με την Ντόρτμουντ στην Bundesliga.

Καρέτσας σε Κωνσταντέλια: «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου»
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να στέκεται άμεσα στο πλευρό του και να του στέλνει μήνυμα συμπαράστασης.

Ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός αντιμετώπισε πρόβλημα στο αριστερό γόνατο κι αναγκάστηκε να αφήσει το παιχνίδι, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της γερμανικής ομάδας. Η σοβαρότητα του τραυματισμού του αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα από τις απαραίτητες εξετάσεις, με την αγωνία να είναι μεγάλη, καθώς είναι ανοικτό ακόμα και το ενδεχόμενο ρήξης χιαστού.

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Από το γκολ και την αποθέωση στην αγωνία για τον τραυματισμό του

Η αγωνία για την κατάσταση του Κωνσταντέλια ήταν εμφανής και μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τους Όλε Μπουκ και Λαρς Ρίκεν να αναφέρονται στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θέλησε να δείξει δημόσια τη στήριξή του στον συμπαίκτη του, δημοσιεύοντας μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Καρέτσας, ο οποίος συνόδευσε το μήνυμά του με μια φωτογραφία τους.

To instastory του Καρέτσα για τον Κωνσταντέλια

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