Ο Πεναρόγια «υποκλίθηκε» στον Ομπράντοβιτς: «Είναι κάτι περισσότερο από προπονητής»

Ο τεχνικός της Παρτιζάν, σε δηλώσεις του στη Mozzart Sport, αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που κλήθηκε να διαχειριστεί όταν ανέλαβε την ομάδα του Βελιγραδίου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Πεναρόγια στάθηκε στις συνθήκες που συνάντησε κατά την άφιξή του στους «ασπρόμαυρους», εξηγώντας πως προτεραιότητά του ήταν να επαναφέρει την ηρεμία στα αποδυτήρια και να δημιουργήσει ξανά ένα φυσιολογικό περιβάλλον εργασίας.

Παράλληλα, γνώριζε πως η αποδοχή από τον κόσμο δεν θα μπορούσε να έρθει μέσα από λόγια, αλλά θα έπρεπε να κερδηθεί μέσα από την εικόνα και την προσπάθεια της ομάδας στο παρκέ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πενιαρόγια αναφέρθηκε και στον Ομπράντοβιτς, τονίζοντας πως η παρουσία του στο Βελιγράδι και στο σερβικό μπάσκετ ξεπερνά τα όρια του προπονητή, καθώς πρόκειται για μία μορφή που αποτελεί ζωντανό θρύλο.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ζοάν Πεναρόγια

«Ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Όταν αποφάσισα να έρθω, γνώριζα την κατάσταση στην οποία έμπαινα. Ο Ζέλικο στο Βελιγράδι και στο σερβικό μπάσκετ δεν είναι απλώς ένας προπονητής. Είναι ένας ζωντανός θρύλος, κάτι πολύ περισσότερο από έναν προπονητή. Όταν έφτασα, η ατμόσφαιρα τόσο στο γήπεδο όσο και στα αποδυτήρια ήταν πολύ δύσκολη.

Ήρθα με καθαρό μυαλό, παρότι η προηγούμενη εμπειρία μου στην Μπαρτσελόνα δεν είχε ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Το πρώτο και σημαντικότερο ήταν να αλλάξουμε το κλίμα στα αποδυτήρια και να δημιουργήσουμε ξανά φυσιολογικές συνθήκες για να δουλέψουμε. Γνώριζα ότι δεν μπορούσα να κερδίσω τους φιλάθλους με λόγια, αλλά μόνο μέσα από την εικόνα της ομάδας και την προσπάθεια που θα έβλεπαν στο γήπεδο, όπου έπρεπε να τα δίνουμε όλα, στο 100%. Ήταν ξεκάθαρο πως οι πρώτες εβδομάδες δεν θα ήταν εύκολες».