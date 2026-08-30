Οριστικό! Η Μονακό αποβλήθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας

Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για τη Μονακό, καθώς η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ αποφάσισε να μην ανοίξει εκ νέου την υπόθεση του συλλόγου, οδηγώντας τον οριστικά εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών της Γαλλίας.

Η εξέλιξη έγινε γνωστή το πρωί της Κυριακής (30/08), με την FFBB να αρνείται να επανεξετάσει τα δεδομένα που αφορούν την ομάδα του Πριγκιπάτου. Έτσι, η Μονακό τίθεται οριστικά εκτός του επαγγελματικού μπάσκετ της χώρας, παρά την προσπάθεια που είχε καταβάλει το τελευταίο διάστημα προκειμένου να παρουσιάσει ένα βιώσιμο πλάνο ενόψει της νέας σεζόν.

Ο σύλλογος είχε τακτοποιήσει τις παλαιότερες οικονομικές του εκκρεμότητες κι ουσιαστικά είχε απαλλαγεί από τα χρέη του, παρουσιάζοντας παράλληλα νέο μπάτζετ που υπολογίζεται στα 6-7 εκατομμύρια ευρώ. H εξέλιξη του Σαββάτου, όμως, δεν ήταν θετική για τη Μονακό, καθώς η Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή (CNOSF) έκρινε πως δεν μπορούσε να εξετάσει τα νέα στοιχεία, ακολουθώντας αυστηρά τους προβλεπόμενους κανόνες.

Σε συνέχεια αυτής της απόφασης, η FFBB αποφάσισε την Κυριακή (30/08) να μην ανοίξει νέο «παράθυρο» ελέγχου για τη Μονακό, παρά τη βελτιωμένη οικονομική εικόνα που είχε παρουσιάσει ο σύλλογος. Ως αποτέλεσμα, η ομάδα του Πριγκιπάτου μένει εκτός τόσο της Betclic ELITE όσο και της ELITE 2, κάτι που σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση, την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, θα αγωνιστεί στη Nationale 1.