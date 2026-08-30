Η Premier League αποθέωσε τον Τζολάκη για την εντυπωσιακή απόκρουση του στο Κόβεντρι - Χαλ

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν εντυπωσιακός και κόντρα στην Κόβεντρι και γνώρισε την αποθέωση από τον επίσημο λογαριασμό του κορυφαίου πρωταθλήματος στα social media.

Ο Τζόλακης έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του και στα δύο πρώτα παιχνίδια του στην Premier League, ενώ έχει αναδειχθεί MVP και στις δύο αναμετρήσεις. Στην εκτός έδρας νίκη της Χαλ με 1-0 επί της Κόβεντρι, μάλιστα, πραγματοποίησε μία επέμβαση που ξεχώρισε και από την οποία προέκυψε το σχετικό video της Premier League.

Ο λογαριασμός της διοργάνωσης δημοσίευσε τη φάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς την με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Πώς το απέκρουσε αυτό;», αποτυπώνοντας τον βαθμό δυσκολίας της επέμβασης του Τζολάκη.