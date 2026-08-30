ΑΕΚ: Με 2.000 φίλους της στη Χρυσούπολη για το ματς Κυπέλλου με τον Νέστο

Με τη δυναμική παρουσία των φίλων της θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στη Χρυσούπολη, καθώς την Τετάρτη (02/09, 17:00) θα αντιμετωπίσει τον Νέστο για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η «Ένωση» δεν θα είναι μόνη της στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Καβάλας, αφού, σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα, έχουν προβλεφθεί μέχρι 2.000 εισιτήρια για τις ανάγκες των φίλων της ΑΕΚ, ενώ αντίστοιχος αριθμός θα διατεθεί και στους φιλάθλους του Νέστου Χρυσούπολης.

Η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Εκδόθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας η απόφαση για τα μέτρα ασφαλείας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης του Νέστου με την ΑΕΚ. Ακολουθούν τα σημαντικότερα σημεία της:

Με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας να εκδοθούν μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) εισιτήρια, τα οποία θα διατίθενται από τα εκδοτήρια του γηπέδου, συγκεκριμένα μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) για τους φιλάθλους του Νέστου Χρυσούπολης και μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) για τους φιλάθλους της ΑΕΚ, τα οποία προηγουμένως θα θεωρηθούν από το Α.Τ. Νέστου.

Τα εισιτήρια που θα εκδοθούν θα αναγράφουν τη θύρα (1 ή 2) για την οποία εκδόθηκαν.

Οι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα του γηπέδου και θα καταλάβουν θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα (θύρα 1).

Οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας θα εισέλθουν από τη θύρα 2, που βρίσκεται πίσω από το πέταλο, και θα καταλάβουν θέσεις στη νότια κερκίδα του γηπέδου. Για τον σκοπό αυτό θα σταθμεύσουν τα οχήματά τους στον υπαίθριο χώρο έξω από τη θύρα εισόδου και γενικά στη δυτική εξωτερική πλευρά του Σταδίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α. και της αστυνομικής δύναμης που θα βρίσκεται στο σημείο.

Ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων θα υπάρξει κενή ζώνη τουλάχιστον τριακοσίων θέσεων. Να δοθεί στη φιλοξενούμενη ομάδα ο προβλεπόμενος αριθμός προσκλήσεων, οι κάτοχοι των οποίων θα προσέλθουν και θα λάβουν θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, σε ειδικά φυλασσόμενο χώρο. Για την προστασία τους θα διατεθεί ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας. Η είσοδός τους στο γήπεδο θα πραγματοποιηθεί με ονομαστική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφεται η ιδιότητα εκάστου κατόχου, και η οποία θα αποσταλεί έγκαιρα από τη φιλοξενούμενη ομάδα στην Π.Α.Ε. Νέστος Χρυσούπολης, στη Δ.Α. Καβάλας και στη Διοργανώτρια Αρχή, καθώς και με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Οι οδηγοί των λεωφορείων των αποστολών, τα οχήματα των διαιτητών-παρατηρητών, των αθλητών και τα αστυνομικά οχήματα θα σταθμεύσουν στον εσωτερικά περιφραγμένο χώρο του Σταδίου. Η είσοδος των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί από την εξωτερική θύρα που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Σταδίου, η οποία στη συνέχεια θα παραμείνει κλειστή και φυλασσόμενη. Να απαγορευτεί η στάθμευση οχημάτων στη βόρεια εξωτερική πλευρά του Σταδίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με μέριμνα του Α.Τ. Νέστου και τη συνδρομή υλικών της Υπηρεσίας του και του Δήμου Νέστου (μεταλλικά κιγκλιδώματα, κώνοι, πινακίδες-ταινίες σήμανσης), καθώς και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Επιπλέον, από ώρα 14:30 και μέχρι εντολής του Επικεφαλής των μέτρων, θα απαγορευτεί η κίνηση των οχημάτων στην περιφερειακή οδό Χρυσούπολης, μόνο στο ρεύμα προς τον νέο κυκλικό κόμβο, κατά το μήκος της που εφάπτεται του Δημοτικού Σταδίου Χρυσούπολης. Η στάθμευση των οχημάτων των φιλάθλων της ΑΕΚ θα επιτρέπεται στον υπαίθριο χώρο έξω από τη θύρα 2 και γενικά στη δυτική εξωτερική πλευρά του Σταδίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α. και της αστυνομικής δύναμης που θα βρίσκεται στο σημείο».