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Παναθηναϊκός: Σενάριο από την Πολωνία για Πιοτρόφσκι

Ο Γιακούμπ Πιοτρόφσκι βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, με δημοσίευμα από την Πολωνία να κάνει λόγο για προτάσεις του «τριφυλλιού» στην Ουντινέζε.

Παναθηναϊκός: Σενάριο από την Πολωνία για Πιοτρόφσκι
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Όσο ο Παναθηναϊκός δεν ολοκληρώνει την προσθήκη ενός ποδοσφαιριστή για τον άξονα, τόσο θα συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από το «τριφύλλι». Αυτή τη φορά στο προσκήνιο ήρθε το όνομα του Γιακούμπ Πιοτρόφσκι.

Ο Πολωνός μέσος αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που συνδέονται τις τελευταίες ώρες με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην πατρίδα του. Ο Πιοτρόφσκι μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις του άξονα και από το 2025 ανήκει στην Ουντινέζε. Μάλιστα, ο 28χρονος χαφ έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν έχοντας αγωνιστεί και στα τρία παιχνίδια της ιταλικής ομάδας, γεγονός που δείχνει πως αποτελεί υπολογίσιμη μονάδα για την Ουντινέζε.

Σύμφωνα με τον Πολωνό δημοσιογράφο Τόμας Βλόνταρσικ, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει προτάσεις για την απόκτηση του Πιοτρόφσκι, οι οποίες ωστόσο απορρίφθηκαν από την Ουντινέζε. Ο λόγος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι πως η ιταλική ομάδα δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο για να βρει τον αντικαταστάτη του, καθώς η πίεση που δημιουργεί η ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων.

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