Ολυμπιακός: Η Σάντος ενδιαφέρεται «ζεστά» για τον Ροντινέι – Η πρόταση της βραζιλιάνικης ομάδας

Η βραζιλιάνικη ομάδα έχει βάλει στο στόχαστρο τον ακραίο μπακ κι επιχειρεί να τον πάρει άμεσα από την ομάδα του Πειραιά.

Η Σάντος έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον ποδοσφαιριστή για συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών κι απολαβές υψηλότερες από εκείνες που προβλέπει η τωρινή του συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους».

Η πρόταση που έχει μεταφερθεί στον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή αφορά συμβόλαιο 2,5 ετών, με τις ετήσιες απολαβές να είναι λίγο υψηλότερες σε σχέση με τα χρήματα που λαμβάνει σήμερα ο Ροντινέι στον Ολυμπιακό. Η συγκεκριμένη προοπτική φαίνεται πως έχει δελεάσει τον Βραζιλιάνο, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σάντος για τους προσωπικούς του όρους. Για να προχωρήσει, όμως, η μεταγραφή απαιτείται κι η συγκατάθεση του Ολυμπιακού.

Η Σάντος έχει εκφράσει επίσημα την επιθυμία της να αποκτήσει τον «Ρόντι», όμως το αίτημά της προς τους Πειραιώτες αφορά την ελεύθερη μεταγραφή του. Με άλλα λόγια, ζητά να λυθεί το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή με τον Ολυμπιακό χωρίς να καταβάλει αποζημίωση, με την ΠΑΕ μέχρι στιγμής να μην έχει δώσει απάντηση.

Την ίδια ώρα, η οικονομική κατάσταση της Σάντος αποτελεί ακόμα μία παράμετρο στην υπόθεση. Ο βραζιλιάνικος σύλλογος αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα και πριν από λίγες ημέρες χρειάστηκε τη συνδρομή του Νεϊμάρ για να ξεπεράσει ένα σοβαρό ζήτημα.

Συγκεκριμένα, η NR Sports, εταιρεία που ανήκει στον σταρ της Σάντος, κάλυψε οφειλή περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Μονακό, εξέλιξη που οδήγησε στην άρση του μεταγραφικού ban που είχε επιβληθεί από τη FIFA στον βραζιλιάνικο σύλλογο.