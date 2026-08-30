Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Δέκατος ο Στέφανος Ντούσκος στο μονό σκιφ

Ο Στέφανος Ντούσκος ολοκλήρωσε στη 10η θέση την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του Άμστερνταμ.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Δέκατος ο Στέφανος Ντούσκος στο μονό σκιφ
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Στη δέκατη θέση του μονού σκιφ ολοκλήρωσε ο Στέφανος Ντούσκος την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή (30/8) στο Άμστερνταμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να διεκδικήσει μια θέση στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος, καθώς στον ημιτελικό τερμάτισε τέταρτος κι έμεινε εκτός της τελικής κούρσας για τα μετάλλια.

Έτσι, ο Ντούσκος αγωνίστηκε στον Β' τελικό, όπου κατέλαβε την τέταρτη θέση, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή των 2.000 μέτρων σε χρόνο 6:45.45, καταλαμβάνοντας συνολικά τη δέκατη θέση στη διοργάνωση.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έμεινα μακριά από τον καλό εαυτό του κι ως εκ τούτου δεν κατάφερε να επαναλάβει την παρουσία του στην προηγούμενη διοργάνωση της Σανγκάης, ενώ μετά τον ημιτελικό είχε αποδώσει την απώλεια της πρόκρισης στον μεγάλο τελικό σε ορισμένες λεπτομέρειες.

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Υπό μια έννοια …Galácticos!

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