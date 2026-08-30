Στο ΣΕΦ για τον Άλεξ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Παρακολουθεί το Ολυμπιακός – Προμηθέας
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ μαζί με την οικογένειά του για να παρακολουθήσει τον αδερφό του Άλεξ, στο φιλικό του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό.
Ένα ξεχωριστό πρόσωπο βρέθηκε στις εξέδρες του βοηθητικού γηπέδου του ΣΕΦ για τη φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα Πατρών, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε θέση για να παρακολουθήσει τον αγώνα.
Ο σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, έχοντας την ευκαιρία να δει από κοντά τον αδερφό του, Άλεξ, ο οποίος συμμετέχει στη φιλική αναμέτρηση.
Στο μεταξύ, στο φιλικό παιχνίδι συμμετέχει και ο Μπράιαντ Ντάνστον, ο οποίος έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του Ολυμπιακού και βρίσκεται στην προετοιμασία των «ερυθρολεύκων», βοηθώντας την ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Αμερικανός ψηλός, μαζί με τους Δημήτρη Κλωναρά και Τζωρτζ Πάπας (επίσης, βοηθούν στις προπονήσεις), βρίσκονται στη δωδεκάδα της ομάδας του Πειραιά για το φιλικό. Οι άλλοι εννιά είναι οι: Τάισον Γουόρντ, Γιώργος Μπουρνελέ, Νίκο Πλώτα, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς