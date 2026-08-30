Στο ΣΕΦ για τον Άλεξ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Παρακολουθεί το Ολυμπιακός – Προμηθέας

Ένα ξεχωριστό πρόσωπο βρέθηκε στις εξέδρες του βοηθητικού γηπέδου του ΣΕΦ για τη φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα Πατρών, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε θέση για να παρακολουθήσει τον αγώνα.

Ο σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, έχοντας την ευκαιρία να δει από κοντά τον αδερφό του, Άλεξ, ο οποίος συμμετέχει στη φιλική αναμέτρηση.

Photo 1/3 Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ μαζί με την οικογένειά του για να παρακολουθήσει τον αδερφό του Άλεξ Πηγή: INTIME NEWS Photo 2/3 Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ μαζί με την οικογένειά του για να παρακολουθήσει τον αδερφό του Άλεξ Πηγή: INTIME NEWS Photo 3/3 Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ μαζί με την οικογένειά του για να παρακολουθήσει τον αδερφό του Άλεξ Πηγή: INTIME NEWS

Στο μεταξύ, στο φιλικό παιχνίδι συμμετέχει και ο Μπράιαντ Ντάνστον, ο οποίος έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του Ολυμπιακού και βρίσκεται στην προετοιμασία των «ερυθρολεύκων», βοηθώντας την ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Αμερικανός ψηλός, μαζί με τους Δημήτρη Κλωναρά και Τζωρτζ Πάπας (επίσης, βοηθούν στις προπονήσεις), βρίσκονται στη δωδεκάδα της ομάδας του Πειραιά για το φιλικό. Οι άλλοι εννιά είναι οι: Τάισον Γουόρντ, Γιώργος Μπουρνελέ, Νίκο Πλώτα, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς