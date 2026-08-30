Μεταγραφή πριν την ΑΕΚ η ΛΑΣΚ: Ανακοίνωσε την επιστροφή Κάλαϊτζιτς

Ο δίμετρος (2,01μ.) επιθετικός έπαιζε και την περασμένη σεζόν στην αυστριακή ομάδα ως δανεικός, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του νταμπλ.

Η ΛΑΣΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του με κανονική μεταγραφή από τη Γουλβς, με τον Κάλαϊτζιτς να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Πέρσι, ο Αυστριακός (με καταγωγή από τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη) σέντερ φορ μέτρησε 7 γκολ σε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.