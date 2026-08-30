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Μεταγραφή πριν την ΑΕΚ η ΛΑΣΚ: Ανακοίνωσε την επιστροφή Κάλαϊτζιτς

Η ΛΑΣΚ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Σάσα Κάλαϊτζιτς, λίγες μέρες πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μεταγραφή πριν την ΑΕΚ η ΛΑΣΚ: Ανακοίνωσε την επιστροφή Κάλαϊτζιτς
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Ο δίμετρος (2,01μ.) επιθετικός έπαιζε και την περασμένη σεζόν στην αυστριακή ομάδα ως δανεικός, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του νταμπλ.

Η ΛΑΣΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του με κανονική μεταγραφή από τη Γουλβς, με τον Κάλαϊτζιτς να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Πέρσι, ο Αυστριακός (με καταγωγή από τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη) σέντερ φορ μέτρησε 7 γκολ σε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

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