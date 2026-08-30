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«Άνετος» Ολυμπιακός στο πρώτο τεστ με Προμηθέα – Ντεμπούτο για Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 77-63 στο πρώτο του φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στον Προμηθέα, με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πρωταθλητών Ευρώπης.

Γιάννης Χονδρός

«Άνετος» Ολυμπιακός στο πρώτο τεστ με Προμηθέα – Ντεμπούτο για Μίλερ-ΜακΙντάιρ
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Άτυπο «τζάμπολ» στη νέα σεζόν έκανε ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τον Προμηθέα στο ανανεωμένο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ σε φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στην άνετη επικράτηση με 77-63 σε αναμέτρηση που είχε διάρκεια τριών δεκαλέπτων έπειτα από συνεννόηση των δύο ομάδων.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε στη διάθεσή του συνολικά 10 παίκτες λόγω των Εθνικών ομάδων, ενώ ντεμπούτο με τους «ερυθρόλευκους» έκανε τόσο ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, όσο και ο Νίκος Πλώτας.

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Ο Αμερικάνος γκαρντ από τη μια πέτυχε 8 πόντους στην πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση με τη φανέλα των Πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας, ενώ ο νεαρός περιφερειακός συνέβαλλε με 7 πόντους.

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό αναδείχθηκε ο Τζωρτζ Πάπας με 18 πόντους, ο οποίος βοηθάει προσωρινά στην προετοιμασία ελέω και των απουσιών που υπάρχουν στο ρόστερ.

Για τον Ολυμπιακό ακολουθεί το τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης το τριήμερο 4-6 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα και οι διεθνείς.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 56-36, 77-63.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Πάπας 18, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 8, Γουόρντ 14, Χολ 13, Ντάνστον 8, Τζόουνς 4, Πλώτας 7, Μπουρνελές 3, Κλωναράς 2, Παπαϊωάννου.

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