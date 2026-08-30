Ρότζερ Φέντερερ: Στο Hall of Fame του τένις ο σπουδαίος Ελβετός

Ο 45χρονος Ελβετός και εκ των κορυφαίων όλων των εποχών, κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam στο απλό, συγκινήθηκε αρκετές φορές καθώς απευθύνθηκε σε ένα κοινό θρύλων του τένις στην ειδική τελετή, που έγινε στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ.

Ο Ελβετός θρύλος, άρχισε να μιλά σκουπίζοντας τα δάκρυά του μόλις έφτασε στο βάθρο, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Μίρκα Βάβρινετς.

Ο Φέντερερ, ο οποίος «κρέμασε την ρακέτα του» το 2022, απέτισε φόρο τιμής στους αντιπάλους, στους αξιωματούχους, στους οπαδούς, στην οικογένεια και στους φίλους που μοιράστηκαν την καριέρα του, σε μια μακροσκελή ομιλία που αποδείχθηκε μια πραγματική επιστολή αγάπης για το άθλημα. «Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου», είπε ο Φέντερερ. «Ονομάζεται Hall of Fame, αλλά η φήμη δεν ήταν ποτέ ο στόχος μου».

«Ο στόχος μου ήταν να περάσω τη ζωή μου κάνοντας κάτι που αγαπώ... με ανθρώπους που το αγαπούν όσο κι εγώ», τόνισε ο άνθρωπος που πέρασε 310 εβδομάδες στην πρώτη θέση της κατάταξης της ATP.

Σε μια χιουμοριστική εισαγωγή, ο οκτάκις πρωταθλητής του Wimbledon έκανε μια ανασκόπηση της καριέρας του αναφέροντας μερικά από τα λιγότερο γνωστά στατιστικά του.

«Μιλώ για τους αριθμούς που πραγματικά σου δίνουν μια ιδέα για την κατάσταση. Μεταξύ του 1998, όταν έκανα το ντεμπούτο μου στο ATP, και της αποχώρησής μου το 2022, φόρεσα περισσότερες από 5.000 κορδέλες. Είναι περισσότερες από τον Μπιόρν (Μποργκ) και τον Τζον (ΜακΕνρο) μαζί», αστειεύτηκε. «Αλλά ειλικρινά, δεν υπάρχει τρόπος να μετρήσεις τι σημαίνει να βρίσκεσαι εδώ. Είναι δύσκολο να το εκφράσω με λόγια», εξήγησε ο Φέντερερ, αναλογιζόμενος το ταξίδι του από τις πρώτες του ημέρες ως ball boy σε ένα τουρνουά ATP στην Βασιλεία, την πόλη καταγωγής του, σε ηλικία 13 ετών, μέχρι την κορυφή του παγκοσμίου τένις.

Ο Φέντερερ αναγκάστηκε να σκουπίσει ξανά τα δάκρυά του καθώς αναφέρθηκε στο είδωλό του, Στέφαν Έντμπεργκ, με τον οποίο έπαιξε έναν αγώνα επίδειξης διπλού την προηγούμενη ημέρα, καθώς και σε άλλα αστέρια του τένις, την οικογένειά του και τα διάφορα μέλη της ομάδας υποστήριξής του.

«Χρειάζομαι χαρτομάντιλα, γυαλιά ηλίου και όλα όσα πρέπει για να προστατευθώ αυτήν την στιγμή. Είναι μια πλήρης καταστροφή», είπε χαμογελώντας και πρόσθεσε: «Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Για εμένα, το Διεθνές Hall of Fame του Τένις είναι μια υπέροχη ευκαιρία να κάνω απολογισμό, αλλά και να κοιτάξω μπροστά. Όπως μπορείτε να δείτε, συνεχίζω να γράφω την ερωτική μου επιστολή στο τένις. Η καριέρα μου ως παίκτης τελείωσε, αλλά το τένις θα παραμείνει πάντα στην καρδιά όλων όσων αγαπώ περισσότερο: την οικογένειά μου, τις φιλίες μας, τα τελευταία σαράντα χρόνια, το μέλλον που κτίζουμε. Ολα αυτά, τα οφείλω στο τένις».