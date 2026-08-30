Παναθηναϊκός: «Πράσινη» τρέλα για την πρεμιέρα στη Λιβαδειά – Ζητάει άλλα 800 εισιτήρια η ΠΑΕ

Με περισσότερους από 2.000 φίλους του στο πλευρό του αναμένεται να παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδειά, στην πρώτη του φετινή αναμέτρηση για το πρωτάθλημα, καθώς η ζήτηση για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή της ομάδας στις εγχώριες υποχρεώσεις, μετά τη σημαντική πρόκριση απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε, κι η αναμέτρηση της Δευτέρας (31/08) στη Λιβαδειά αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για να βρεθούν ξανά δίπλα στους ποδοσφαιριστές.

Ο Παναθηναϊκός είχε αρχικά ζητήσει 800 εισιτήρια για την αναμέτρηση, τα οποία εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέο αίτημα για επιπλέον 600 εισιτήρια. Κι αυτά, όμως, έγιναν άμεσα ανάρπαστα, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των φίλων της ομάδας.

Με δεδομένη τη ζήτηση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να ζητήσει ακόμα 800 εισιτήρια για τις Θύρες 6 και 5 VIP, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φιλάθλων της. Έτσι, εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, περισσότεροι από 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα βρεθούν στις εξέδρες της Λιβαδειάς, δίνοντας δυναμικό «παρών» στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα.