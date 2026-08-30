Μονακό: Τι ισχύει με τη συμμετοχή στο Eurocup μετά τον αποκλεισμό της - Το παράδειγμα του Ολυμπιακού

Η Μονακό βρίσκεται πλέον εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών της Γαλλίας, όμως αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι χάνει και τη θέση της στο Eurocup.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου παραμένει στη διοργάνωση, στην οποία μάλιστα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απόφαση της Euroleague Basketball για αποβολή της από την ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η οριστική απόφαση της γαλλικής ομοσπονδίας αφορά το εγχώριο πρωτάθλημα και σημαίνει πως η Μονακό δεν μπορεί να αγωνιστεί ούτε στην Betclic ELITE ούτε στην ELITE 2. Εφόσον τελικά συνεχίσει στις εθνικές διοργανώσεις, η επόμενη διαθέσιμη κατηγορία είναι η Nationale Masculine 1 (NM1), δηλαδή η τρίτη βαθμίδα του γαλλικού μπάσκετ, η οποία έχει μη επαγγελματικό χαρακτήρα.

Το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, είναι πως ο αποκλεισμός από τις επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας δεν συνεπάγεται από μόνος του και αποκλεισμό από τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση που να αναφέρει ότι η Μονακό χάνει τη θέση της στο EuroCup, επομένως η συμμετοχή της παραμένει ανοιχτή. Σε αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και το παράδειγμα του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μείνει εκτός της GBL τις σεζόν 2019/20 και 2020/21, καθώς είχαν υποβιβαστεί στην Α2, ωστόσο συνέχισαν κανονικά να αγωνίζονται στην Euroleague.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός είχε παρουσία στις εγχώριες διοργανώσεις μέσω του Ολυμπιακού Β', ο οποίος συμμετείχε στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή σε επίσημο εθνικό πρωτάθλημα της ΕΟΚ. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να ισχύσει και στην περίπτωση της Μονακό. Εφόσον η ομάδα του Πριγκιπάτου αγωνιστεί στη NM1, θα βρίσκεται εκτός των δύο επαγγελματικών κατηγοριών της Γαλλίας, αλλά παράλληλα θα συμμετέχει σε επίσημο εθνικό πρωτάθλημα. Το προηγούμενο του Ολυμπιακού δείχνει, λοιπόν, ότι η απουσία από την κορυφαία επαγγελματική κατηγορία μιας χώρας δεν οδηγεί αυτομάτως σε απώλεια της ευρωπαϊκής συμμετοχής.

Φυσικά, υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά το ρόστερ και το μπάτζετ της Μονακό. Η προοπτική να αγωνιστεί σε μη επαγγελματική κατηγορία αλλά ταυτόχρονα να συμμετέχει στο Eurocup δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα για τον σύλλογο, ενώ παραμένει άγνωστο με ποια οικονομικά και αγωνιστικά δεδομένα θα δημιουργηθεί η ομάδα της νέας σεζόν.