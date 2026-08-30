Το μήνυμα του απροσπέλαστου Τζολάκη: «Τι απίστευτο ξεκίνημα…»!

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης δεν ήταν απλά βασικός στα ματς με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κόβεντρι. Δεν κράτησε απλά το μηδέν στην εστία του και στα δύο αυτά ματς. Ψηφίστηκε Man of the match και στις δύο αναμετρήσεις. Σε ένα ονειρικό ξεκίνημα με την Χαλ.

Ο διεθνής τερματοφύλακας έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω social media, για το ονειρικό ξεκίνημά του στην Premier League:

«Τι απίστευτο ξεκίνημα για την Premier League! Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, συνεχίζουμε να πιέζουμε. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν και μας υποστήριξαν».