· Χαλ

Το μήνυμα του απροσπέλαστου Τζολάκη: «Τι απίστευτο ξεκίνημα…»!

Ο κορυφαίος παίκτης της Χαλ στις δύο νίκες στην Premier League, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια. 

Το μήνυμα του απροσπέλαστου Τζολάκη: «Τι απίστευτο ξεκίνημα…»!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης δεν ήταν απλά βασικός στα ματς με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κόβεντρι. Δεν κράτησε απλά το μηδέν στην εστία του και στα δύο αυτά ματς. Ψηφίστηκε Man of the match και στις δύο αναμετρήσεις. Σε ένα ονειρικό ξεκίνημα με την Χαλ.

Ο διεθνής τερματοφύλακας έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω social media, για το ονειρικό ξεκίνημά του στην Premier League:

«Τι απίστευτο ξεκίνημα για την Premier League! Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, συνεχίζουμε να πιέζουμε. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν και μας υποστήριξαν».

https://www.instagram.com/p/DcqVpWkgAjd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
COMMENTS
LATEST NEWS
18:27 ΣΠΟΡ

Με ψυχή στις «8» του EuroVolley: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε μετά από 35 χρόνια! (vid)

18:25 MUNDOBASKET

MundoBasket 2027: Η Γερμανία πήρε το «θρίλερ» με την Πολωνία στην παράταση με κομβικότατο Μπόνγκα

18:20 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Λούζα και Κάνγκουα η πρώτη αποστολή στο πρωτάθλημα - Εκτός ο Ζαρουρί

18:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ήττα για την Μπράιτον σε ματσάρα με την Τσέλσι

18:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Στην Αλ Χιλάλ ο Μαρτινέλι

18:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Σαρωτική Γιαγκελόνια «διέλυσε» 5-2 τη Ράκοφ

17:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φαβορί να αντικαταστήσει τη Μονακό στο EuroCup η Μπόσνα Σαράγεβο

17:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο «Γ. Καλαφάτης» ο Αλαφούζος - Ξεχωριστές συναντήσεις με Νίστρουπ και Κοτσόλη

17:43 MUNDOBASKET

Ζούμπατς, Σάριτς και Χεζόνια έσωσαν την Κροατία κόντρα στην Ολλανδία

17:30 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να ανταγωνιστεί σε τρεις διοργανώσεις»

17:07 MUNDOBASKET

Χουάντσο για Ελλάδα: «Παίζω στο σπίτι μου, αλλά θα φοράω κόκκινα και εκεί το κόκκινο απαγορεύεται!»

17:06 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Κοντά στη Σάντος ο Ροντινέι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας